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Главный военный прокурор рассказал о приговорах за хищения на Восточном
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Главный военный прокурор рассказал о приговорах за хищения на Восточном
Общество, 13:25
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Главный военный прокурор рассказал о приговорах за хищения на Восточном

Из-за хищений на строительстве объектов космодрома Восточный осуждены 13 человек, заявил главный военный прокурор Валерий Петров, передает «РИА Новости». Он добавил, что Генпрокуратура, Главная военная прокуратура и региональные прокуроры пытаются пресечь незаконное использование подрядчиками строительства и их контрагентами выделенных денег.

«По результатам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела, по которым к настоящему моменту осуждены 13 человек», — приводит агентство слова Петрова.

1 декабря стало известно, что на гендиректора ООО «Управление механизации строительства», которое является субподрядчиком стройки космодрома, завели два уголовных дела. Следствие считает, что он получил аванс по пяти договорам, предъявив подложные банковские гарантии.

Минобороны лишило Спецстрой управленческих функций
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В мае 2015 года бывший глава филиала агентства Спецстрой Максим Гильдман и бывший главный инженер Александр Ульянкин были осуждены за хищения на строительстве Восточного. Вскоре после этого агентство было упразднено, его функции передали Минобороны.

Восточный — первый гражданский космодром России, расположенный в Амурской области. При его строительстве было возбуждено несколько дел о хищении, нецелевом расходовании средств и ряде других нарушений. В частности, в конце 2016 года суд признал виновным бывшего директора компании «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова в пособничестве в растрате в размере 1,1 млрд руб. при строительстве космодрома. Его приговорили к четырем годам колонии.

Теги: хищения , космодром Восточный , Приговор
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