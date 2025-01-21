Выбросы мазута обнаружили на азовском берегу Тамани

Загрязнение обнаружили в районе урочища Кучугуры на Азовском море. За сутки очистили 6 км берега и собрали 150 кг грунта с мазутом. Общая протяженность зоны для мониторинга в Краснодарском крае сейчас — 265 км

Фото: оперативный штаб Краснодарского края

На азовском берегу Таманского полуострова обнаружили мазутные загрязнения после крушения двух танкеров в районе Керченского пролива в декабре, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«По результатам обследования береговой полосы 20 января в районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами», — сообщил штаб.

К утру 21 января были очищены 6 км берега, собрано 150 кг загрязненного грунта. В работах участвуют 64 человека и семь единиц техники.

Из-за нового участка произошло расширение зоны мониторинга — теперь она составляет 265 км и пролегает от села Мысхако под Новороссийском до Кучугур.

15 декабря из-за шторма и сильного ветра потерпели крушение два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они перевозили 9,2 тыс. т мазута. По оценке Минприроды, в Черное море попало около 4 тыс. т нефтепродуктов.

Основной зоной загрязнения оказалось побережье Анапы и Тамани, мазут находили также в Крыму и Севастополе. Нефтепродукты попали и в Азовское море.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий 14 января сообщил, что в регионе от мазута очищали Бердянскую косу. Было обследовано 14,5 км побережья, собрано 2385 мешков загрязненного грунта общим весом почти 60 т.

19 января МЧС сообщило, что с начала работ по очистке берегов было собрано около 170 тыс. т загрязненного грунта. В акватории Керченского пролива обследовали почти 3 тыс. кв. км и обработали убирающим загрязнение сорбентом около 43 тыс. кв. м акватории, собрали 25 т нефтесодержащей жидкости. В общей сложности в ликвидации ЧС задействованы более 4 тыс. человек, отметили в МЧС.