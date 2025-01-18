Ученый РАН предупредил о риске радикального изменения берега Черного моря

Очистка берегов моря от мазута может привести к радикальному изменению береговой линии, это сломает всю инфраструктуру пляжей, заявил РБК научный руководитель Института водных проблем РАН Данилов-Данильян

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вывоз грунта с загрязненных мазутом участков пляжей Черного моря в Краснодарском крае и других районах побережья приведет к серьезному изменению береговой линии, сказал в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент Академии наук и бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян.

«Если грунт вывозится в достаточно больших количествах, то это неизбежно повлечет то, что называется «переработка берега». Море его будет перерабатывать», — предупредил он.

Оперативный штаб в Краснодарском крае 10 января сообщал, что с пляжей Анапы и Темрюкского района собрали и вывезли более 147 тыс. тонн песка со следами нефтепродуктов. По оценке Данилова-Данильяна, это «очень много». По его словам, из оценочных подсчетах, что придется вывезти до 500 тыс. тонн, можно сделать вывод, что берег серьезно изменится. «Это уже просто радикальное изменение берега. И это, конечно, сломает всю пляжную рекреационную инфраструктуру. Все, что стояло непосредственно на берегу, все окажется в воде наверняка», — уверен ученый.

Сделать подсчеты предельно допустимого объема вывоза песка с пляжей невозможно, отметил Данилов-Данильян. Однако, отметил бывший министр экологии, пустоты образовываться не будут: на места, где песок был вывезен, море намоет новый.

Ученый отметил, что все последствия разлива, которые связаны с загрязнением и его устранением, будут очаговыми. «Может оказаться, что какие-то пляжи, как были, так и остались, хотя оттуда что-то увезли, и даже, может быть, прилично увезли. Но так устроен этот мир, что буквально за полгода туда намоет <...> А могут быть и существенные изменения», — сказал он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в море. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае.

На пляжах Краснодарского края через несколько дней посла аварии начали работать сотни волонтеров, собирающих мазут на пляжах. 17 января Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239» у мыса Панагия в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба Минтранса. Там также сообщили, что строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера уже завершили. Вокруг корпуса судна была устроена искусственная насыпь протяженностью 400 м, которая защищает его от штормов и предотвращает утечку нефтепродуктов в открытое море. Кроме того, дно обследовали водолазы, они герметизировали все возможные места утечек, а само судно обнесли боновым ограждением. «Перед откачкой сделано все, чтобы не допустить разлива мазута», — говорится в сообщении.

По мнению Данилова-Данильяна, реакция властей очень запоздала. «Неделю кроме волонтеров, появившихся буквально на третий день, там никого не было. Неделю вообще там не просыпался никто, ни в администрации Краснодарского края, ни в МЧС. Это удивительно. Мы на пятый день провели пресс-конференцию в ТАСС. Это было первое публичное мероприятие вообще. А уж что касается людей, которые там «по службе», а не по зову сердца стали систематически работать, то это в лучшем случае очень вяло, совершенно недостаточными силами произошло только где-то на 9-10 день», — говорит бывший министр.

Ученый отмечает, что в Сингапуре была похожая авария (в июне 2024 года при столкновении двух судов вылилось 400 тонн топлива). Сингапур не похож на Анапу, понятное дело, но уже через 15 минут на месте оказалось первое патрульное судно, а еще через несколько часов подошло 11 судов специализированных. У нас за первые две недели вообще ни одного судна не пришло.

Роспотребнадзор ввел усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ при оценке безопасности выловленных в Черном море рыбы и морепродуктов.