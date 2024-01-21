Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге. Фото
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 21 января сообщил о пожаре на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга, который начался в 3:43 мск. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.
«Фонтанка» писала, что в момент происшествия в порту на судно под панамским флагом осуществлялась погрузка, также у причала стояли три крупных танкера из Ливии, Омана и Бельгии. По предварительным данным, пострадавших нет.
РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа.
В 10:11 Дрозденко заявил о локализации пожара и понижении его уровня до второго. В ЕДДС Кингисеппского района уточнили, что пожар еще не ликвидирован, в результате происшествия повреждены две цистерны и насосная станция.
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