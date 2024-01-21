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Общество ,  
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Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге. Фото

Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге. Фото
В порту Усть-Луга в Ленинградской области в ночь на 21 января произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: drozdenko_au_lo / Telegram
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: drozdenko_au_lo / Telegram

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 21 января сообщил о пожаре на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга, который начался в 3:43 мск. В Кингисеппском районе ввели режим повышенной готовности.

«Фонтанка» писала, что в момент происшествия в порту на судно под панамским флагом осуществлялась погрузка, также у причала стояли три крупных танкера из Ливии, Омана и Бельгии. По предварительным данным, пострадавших нет.

РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа.

Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге локализовали
Политика

В 10:11 Дрозденко заявил о локализации пожара и понижении его уровня до второго. В ЕДДС Кингисеппского района уточнили, что пожар еще не ликвидирован, в результате происшествия повреждены две цистерны и насосная станция.
 

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Ленинградская область Усть-Луга Пожар Александр Дрозденко
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