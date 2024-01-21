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СК завел дело после крушения самолета с россиянами в Афганистане

СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами в Афганистане
О пропаже летевшего из Индии самолета в горах Афганистана ранее сообщили местные СМИ. В Росавиации уточнили, что бизнес-джет Falcon-10 принадлежал российской компании, на его борту были шесть человек. СК возбудил уголовное дело
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета, на борту которого были россияне, в горных районах афганской провинции Бадахшан, говорится в сообщении СК в телеграм-канале.

Уголовное дело возбуждено Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

О пропаже летевшего из Индии пассажирского самолета в горных районах афганской провинции Бадахшан ранее сообщили Pajhwok News и Tolo News. Позже в Росавиации уточнили, что самолет принадлежал российской компании ООО «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)». По данным ведомства, на борту находились четыре члена экипажа и два пассажира.

SHOT опубликовал список пассажиров разбившегося самолета, среди которых двое пассажиров — Анна Евсюкова (64 года) и Анатолий Евсюков (65 лет), — а также четыре члена экипажа — Дмитрий Беляков (41 год), Аркадий Грачев (42 года), Игорь Сывороткин (26 лет) и Павел Попов (44 года).

СК завел дело после крушения самолета с россиянами в Афганистане
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Телеграм-канал Aviaspotter пишет, что последний раз самолет отображался на радарах при подлете к афганской границе, а перед этим пилоты сообщили о технических проблемах и собирались осуществить незапланированную посадку при пересечении границы с Таджикистаном. Источники ТАСС и РЕН ТВ сообщили, что причиной крушения, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей.

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Falcon 10 — реактивный самолет, разработанный французской Dassault Aviation. Производство началось в 1971 году и прекратилось в 1989 году, он считается одним из самых популярных бизнес-джетов на рынке подержанных самолетов. Экипаж Falcon 10 обычно состоит из двух человек, вместимость — четыре-семь человек.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Афганистан уголовное дело Следственный комитет Россия самолет авиакатастрофа
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Разбившийся в Афганистане самолет летел в Москву
Общество
В Афганистане разбился летевший из Индии пассажирский самолет
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