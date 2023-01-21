Рогозин призвал «не вешать лапшу» и «вырезать раковую опухоль коррупции»

Рогозин заявил, что о схемах разыскиваемого экс-главы предприятия «Роскосмоса» Калиновского знали в тогдашнем руководстве корпорации. Действия, которые инкриминируют Калиновскому, были совершены до прихода Рогозина в «Роскосмос»

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В руководстве «Роскосмоса» были в курсе коррупционных схем Андрея Калиновского, который прежде возглавлял Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева, заявил в телеграм-канале бывший руководитель этой госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он указал, что в публикации газеты «Коммерсантъ» говорится о вводе в заблуждении Калиновским руководства «Роскосмоса» с 2014 по 2017 год.

«Да ладно. Уверен, все, кто курировал в головном офисе «Роскосмоса» деятельность Центра Хруничева и его закупки, все знали», — написал Рогозин. Он возглавил «Роскосмос» в 2018 году, его предшественником был Игорь Комаров, который руководил космической корпорацией в 2015–2018 годах. РБК обратился за комментарием к представителю Комарова.

«Зачем лапшу нам вешать? Если хотим вырезать раковую опухоль коррупции, следствие нельзя на Калиновском и Ко останавливать», — предложил Рогозин.

Следствие полагает, что Калиновский повлиял на заключение восьми невыгодных контрактов Центром Хруничева с компанией «Сандвик» на 393,6 млн руб. Экспертиза пришла к выводу, что необходимости покупать оборудование взамен уже имеющегося не было, а заменены оказались лишь незначительные узлы и оснастка оборудования, писал «Коммерсантъ». Дело против экс-главы предприятия длится с 2021 года, он был под подпиской о невыезде, но вылетел в Кипр, после чего его объявили в международный розыск.

Калиновский возглавлял Центр Хруничева с 2014 по 2017 год, после чего перешел в «Роскосмос» на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности госкорпорации. На этой должности он работал до 2018 года.

Рогозин писал, что уволил «этого хмыря Калиновского» на следующий день после того, как возглавил «Роскосмос» (занимал пост гендиректора с 24 мая 2018 года по 15 июля 2022-го). Центр Хруничева к 2018 году, будучи ведущим ракетным предприятием, «лежало на боку, люди разбегались, аварийность зашкаливала», рассказал он. «А причина проста — ворье и тотальная коррупция. Когда начал их чистить, визг и сопротивление в ответ. Публикации заказные и итальянская забастовка», — пояснил Рогозин.

В мае 2021 года суд приговорил к пяти годам колонии общего режима другого бывшего главу Центра Хруничева — Александра Селивестрова, он возглавлял компанию в 2012–2014 годах. Его признали виновным по статье о растрате в особо крупном размере из-за заключения договоров о поставках по завышенным ценам на 108 млн руб.