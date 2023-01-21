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Экс-главу создателя «Ангары» объявили в международный розыск

«Коммерсантъ»: Суд объявил в розыск экс-главу центра Хруничева из-за хищения ₽400 млн
Следствие полагает, что Калиновский поручил заключить невыгодные сделки на 393,6 млн руб. Прежде он находился под подпиской о невыезде, что позволило вылететь на Кипр. Два года назад вынесли приговор предшественнику Калиновского
Андрей Калиновский
Андрей Калиновский (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Савеловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца Андрея Калиновского, возглавлявшего прежде Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В. Хруничева, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В суде пояснили, что его обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы), не уточнив суть предъявленных обвинений.

Карточка Калиновского появилась в базе розыска МВД по России. Там указано, что он переобъявлен в розыск.

По данным «Коммерсанта», Калиновского объявили в международный розыск, дело против него завели в марте 2021 года. Прежде следователи ограничивались мерой пресечения в виде подписки о невыезде, но тот воспользовался этим, чтобы улететь на Кипр, откуда не вернулся, пишет издание.

Следствие считает, что Калиновский, будучи главой Центра Хруничева и его закупочной комиссии, в 2014–2017 годах вводил руководство «Роскосмоса» в заблуждение. В материалах дела указано, что тот обеспечил заключение восьми договоров по поставкам режущего оборудования с компанией «Сандвик» на 393,6 млн руб., однако технико-экономического обоснования не было, не изучались цены и ресурс закупаемого оборудования и др. Вместе с тем экспертиза установила, что сделки были невыгодными для Центра Хруничева, нужды в замене имевшегося в распоряжении компании оборудования не было. По версии следствия, заменены при этом оказались лишь незначительные узлы и оснастка оборудования, Калиновскому вменили в вину всю сумму восьми договоров, пишет «Коммерсантъ».

Калиновский в 2017 году перешел в «Роскосмос» на должность исполнительного директора по обеспечению качества и надежности госкорпорации, в 2018–2021 годах возглавлял «ПИК индустрию» — дочернее предприятие ПИК.

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В мае 2021 года суд приговорил к пяти годам колонии общего режима другого бывшего главу Центра Хруничева — Александра Селивестрова, который возглавлял предприятие в 2012–2014 годах. Суд признал его виновным по статье о растрате из-за заключения договоров о поставках по завышенным ценам на 108 млн руб.

Центр Хруничева входит в госкорпорацию «Роскосмос», на сайте говорится, что организация — среди мировых лидеров по разработке и серийному производству космических ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и их систем, а также крупногабаритных орбитальных модулей. Центр Хруничева занимается выпуском ракет-носителей «Ангара», «Протон-М» и «Рокот».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
розыск Центр Хруничева Роскосмос
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