Москвичей предупредили о девятибалльных пробках

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

К вечеру среды, 16 декабря, на дорогах Москвы ожидаются пробки до девяти баллов. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Особенно плотное движение будет в центральной части города, в районе Третьего транспортного кольца и МКАД. Также затруднения ожидаются в районе проведения дорожных работ: развязки МКАД и Волоколамского шоссе, Северянинского путепровода и 53 километра МКАД.

Департамент также сообщил, что с 21:00 до 10:00 17 декабря в Москве и Подмосковье местами пройдут снег и мокрый снег, ожидается гололедица.

15 декабря дептранс также обращался к жителям столицы с просьбой пересесть на общественный транспорт из-за сильного снегопада. В ночь с 14 на 15 декабря в Москве выпало 4 мм осадков, в Подмосковье местами до 8 мм. В столице сугробы выросли до 10 см, а в некоторых местах в области — до 15 см.