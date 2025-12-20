Разработчик бункера от ядерного удара описал обстановку внутри

Разработанный НИИ МЧС бункер может защитить от дронов, ракеты «Хаймарc» и последствий ядерного удара, но условия в нем скромные, рассказал руководитель проекта Николай Посохов

Внутри защитного сооружения «Куб-М», которое разработало ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС), можно укрыться как от современных средств поражения, в том числе от прямого попадания ракеты «Хаймарс», так и от последствий ядерного удара, заявил РБК глава Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николай Посохов.

«КУБ-М» может защитить практически от любого воздействия. Почему практически, потому что есть специальные средства уничтожения, от которых защиты фактически нет, недавний пример, уничтожение подземных объектов в Иране», — говорит он.

Постановлением правительства от 29.11.1999 № 1309 определены три типа защитных сооружений для спасения людей: укрытие, противорадиационное укрытие и убежище. Они различаются степенью защиты в зависимости от факторов, от которых должны защищать. Так, укрытие должно защищать людей от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также обрушения этажей, которые расположены выше. «[Обычные средства поражения] — это то, что сейчас применяется во всех вооруженных конфликтах, начиная от стрелкового оружия и заканчивая артиллерийским. Стрелковое, я бы в данном случае не брал. А вот все остальное, в том числе ракетные и авиационные средства поражения, и так называемые «дроны» — это «обычные средства поражения», — пояснил Николай Посохов.

Убежище — наиболее укрепленный тип защитного сооружения — должен защищать от ядерного, химического и биологического оружия. На вопрос о том, защитит ли «Куб-М» в максимальной комплектации от прямого попадания ракеты американской РСЗО «Хаймарс», Посохов ответил утвердительно.

Внутри защитного убежища — спартанские условия. «Не рассчитывайте, что там будет люкс как в гостинице. Здесь главное — защитить, главное, чтобы человек выжил и для этого предусмотрено все самое необходимое», — поясняет разработчик.

Внутри предусмотрены запасы питьевой воды и продуктов, есть места для их хранения. Спроектированы санузлы, канализация, вентиляция, санитарный пост. По словам Пастухова, предусмотрены и места для отдыха, но «для оптимизации пространства используются обычные нары». По нормативам, люди должны иметь возможность провести внутри 48 часов.

Разработка «Куб-М» началась в 2015 году, серийное производство было запущено осенью 2024 года. В базовой комплектации «Куб-М» состоит из двух модулей: помещения для укрываемых и технического блока. Стандартное помещение для укрываемых рассчитано на 54 человека, но в зависимости от потребностей заказчика блоки можно комбинировать и увеличивать вместимость.