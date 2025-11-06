 Перейти к основному контенту
Проектировщик бункеров рассказал о запросах клиентов на бассейны и тюрьмы

Основатель SAFE Корби: заказчики просят бункеры с бассейнами и тюрьмами
Сюжет
Радио РБК
За строительством защитных объектов люди могут обращаться из-за угрозы эпидемий и глобальных конфликтов, рассказал Корби. По его словам, при разработке бункера клиенты требуют предусмотреть место для бассейна, гаража и даже тюрьмы
Проект подземного бункера компании SAFE
Проект подземного бункера компании SAFE (Фото: SAFE)

При проектировании ядерного бункера некоторые клиенты просят предусмотреть место для размещения тайных системы безопасности, бассейнов и даже тюремных блоков, рассказал в эфире Радио РБК основатель американской компании SAFE Альберт Корби, специализирующейся на создании безопасных объектов недвижимости.

По словам Корби, один из клиентов SAFE попросил при разработке проекта бункера предусмотреть строительство изолятора, который бы смог вместить 28 человек. Другой заказчик поставил задачу отделать помещение закаленным стеклом.

«Мы строим не просто крепкую бетонную коробку, а полноценную резиденцию с зоной отдыха, медицинским блоком, где у постояльца может быть мишленовский шеф-повар, гараж для вашей коллекции автомобилей — и все это в пространстве, способном выдержать сильнейшую угрозу», — рассказал Корби.

В США решили построить бункер для богатых на случай ядерной войны
Общество

Поводов, почему людям может пригодиться бункер «Судного дня», достаточно, отметил основатель SAFE. В качестве примера он указал глобальные конфликты, эпидемии, природные угрозы и электромагнитные вспышки на Солнце. «У нас есть клиенты, которые говорят, да ладно, мы не против выйти в вечность с ядерным облаком. Но есть и те, кто хочет быть следующим Адамом и Евой, жить и продлевать свое существование столько, сколько возможно. И в этом смысле подумайте сами. Вы хотели бы выживать в маленькой бетонной коробке или в доме с двухэтажным кинотеатром, тиром, полями для гольфа и бассейнами?» — сказал он.

В начале 2025 года компания SAFE обнародовала планы строительства бункера «Судного дня» стоимостью $300 млн для самых богатых людей мира. Предполагалось, что проект будет разработан в 2026 году. Однако, как пояснил Корби, ключевая дата для компании — начало 2030-го. «Лето 2026-го мы выбрали просто потому, что закладываем время для международной раскачки проекта. Мы скорее ждем катастрофических сценариев на горизонте ближайших пяти лет, а не года», — добавил он.

