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В Перу родился первый в мире ребенок с применением нового типа ЭКО

Компания Gameto объявила о рождении первого ребенка в результате процедуры, когда яйцеклетка не только оплодотворялась, но и созревала вне тела. По ее данным, благодаря технологии можно сократить гормональные инъекции на 80%
Фото: Gameto
Фото: Gameto

На этой неделе в клинике Санта-Исабель в столице Перу Лиме родился первый ребенок, при зачатии которого использовалась новейшая технология созревания яйцеклетки вне тела, сообщает Business Wire со ссылкой на заявление американской биотехнологической компании Gameto. Новый подход получил название Fertilo, он безопаснее для женщины и доступнее, чем традиционное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), отметили в компании.

При обычном ЭКО для выращивания зрелых яйцеклеток в женском организме требуется введение высоких доз гормонов, стимулирующих так называемую суперовуляцию. Потом их забирают и оплодотворяют в лаборатории. Затем жизнеспособный эмбрион (иногда сразу два) подсаживают в женский организм.

Как пояснили в Gameto, при методе Fertilo для выращивания женских клеток до нужного состояния используются искусственные яичники. То есть процесс созревания проходит в условиях лаборатории, без мощной гормональной стимуляции пациентки. Далее, как и при обычном ЭКО, яйцеклетки оплодотворяются или замораживаются для будущего использования. Новая технология способна заменить до 80% гормональных инъекций, необходимых при традиционном ЭКО, и сократить продолжительность циклов стимуляции всего до трех дней, указали в компании.

Gameto уже получила разрешение на использование этой технологии от регуляторов Перу, Австралии, Японии, Мексики, Аргентины и Парагвая. В США компания заканчивает клинические испытания.

Мать ребенка, рожденного с помощью Fertilo, рассказала, что новый метод был для нее более предпочтительным вариантом, поскольку в нем используется меньшее количество инъекций. «Инновационный подход Fertilo облегчил физический опыт, а также эмоциональное бремя многих гормональных инъекций», — сказала женщина.

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С тех пор, как родился первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО, прошло уже более 45 лет. Таким ребенком стала Луиза Джой Браун, она появилась на свет 25 июля 1978 года, пишет Би-би-си. За это время, отмечает телеканал, более 10 млн детей родились во всем мире благодаря экстракорпоральному оплодотворению.

Этим летом министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался, что в 2023 году в России с помощью ЭКО родились более 32 тыс. детей. Всего с 1995 года в России по технологии искусственного оплодотворения родились около 400 тыс. младенцев — суммарно это 0,9% от всех детей, родившихся за этот период. Россия по числу таких процедур уступает лишь Китаю, Японии и США. В 2014 году ЭКО вошло в перечень услуг, доступных по полису ОМС.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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