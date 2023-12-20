Российский суд вынес приговор девяти бойцам «Азова»

Суд приговорил бойцов «Азова» к срокам до 25 лет за обстрел села в ДНР

Украинских военных признали виновными в покушении на убийство двух и более человек, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте и повреждении чужого имущества. Они несколько месяцев обстреливали село в ДНР

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор девятерым военнослужащим украинского подразделения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). За артиллерийский обстрел села Лебединское они получили тюремные сроки от 23 до 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Украинских военных из полка «Азов» Николая Кузьменко, Алексея Качуевского, Богдана Печко, Анатолия Могильного, Владислава Сыгыса, Николая Святого, Вадима Логоши, Ярослава Безменова и Максима Дуброва признали виновными в покушении на убийство двух и более человек, применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, а также повреждении чужого имущества, сообщили в ГВП. По данным прокуратуры, с февраля по март 2022 года они обстреливали из артиллерии (122-мм гаубицы и 100-мм полевой пушки) жилой массив села Лебединское в ДНР, в результате чего были повреждены четыре дома, при этом местные жители не пострадали. Сумму ущерба в суде оценили в более 2,3 миллиона руб.

Кузьменко и Печко получили 25 лет колонии строгого режима, Качуевский, Могильный, Сыгыс, Дубров, Святой и Логоша — 24 года, Безменов — 23 года колонии.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, фигуранты дела осознанно совершали преступные действия, последствиями которых могла быть смерть или нанесение вреда здоровью неограниченному количеству мирных жителей.

Ранее Минобороны России сообщило об ударе по штурмовой группе «Азова» в районе Серебрянского лесничества. По данным ведомства, потери противника составили до 100 военнослужащих.