Военные группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовой группе украинского подразделения «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), сообщила ТАСС пресс-служба группировки.

«В районе Серебрянского лесничества при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения «Азов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что поражение нанесено трем опорным пунктам подразделения. Потери противника составили до 100 военнослужащих.

Кроме того, российские военные за сутки нанесли удары по украинским позициям в районах восьми населенных пунктов на донецком направлении. В пресс-службе группировки «Юг» уточнили, что поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено около города Марьинка, поселков Курдюмовка, Артемовское, Андреевка и сел Клещеевка, Богдановка, Раздоловка и Красное. Кроме того, военные группировки атаковали восемь украинских опорных пунктов.

14 декабря Минобороны отчиталось об уничтожении складов двух бригад ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

Несколькими днями ранее, 11 декабря, военное ведомство сообщило о срыве трех попыток ротации украинских войск на южнодонецком направлении.