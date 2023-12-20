ВЭБ признал Мытищи лидером по темпам роста обеспеченности жильем

Лидером по темпам роста обеспеченности жильем в исследовании ВЭБ.РФ названы подмосковные Мытищи. В целом по направлению «Жилищные условия» среди лидеров другие города Подмосковья — Домодедово и Клин

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

Показатель обеспеченности горожан жильем в 2022 году вырос в 77% городов России, а среднее число «квадратов» на одного человека увеличилось с 27,5 до 28,3. При этом в Краснодаре этот показатель составил 37,7 кв. м, а в Самаре — 31. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЭБ.РФ.

По данным экспертов, благодаря рекордному объему ввода жилья в 2022 году (102,7 млн кв. м) улучшение показателя зафиксировано в 140 из 182 крупных и средних городов страны (Москва и Санкт-Петербург при этом учтены не были, чтобы не искажать среднюю по России ситуации).

В отчете ВЭБ.РФ отмечается, что по числу «квадратов» на одного горожанина российские города-миллионники превосходят такие крупные города стран БРИКС, как Сан-Паулу (26 кв. м), Дели (11), Калькутта (6) и т.д.

С 1 января по 13 декабря 2023 года в России введено в эксплуатацию 97,6 млн кв. м жилья. По прогнозу Минстроя, за весь 2023 год будет построено 104–105 млн кв. м жилья, что станет новым абсолютным рекордом.

Безусловным лидером по темпам роста обеспеченности жильем в исследовании ВЭБ.РФ названы подмосковные Мытищи, где этот показатель вырос сразу на 48%. Кроме того, в топ-5 вошли Сочи (+40%), Петрозаводск (+20%), Южно-Сахалинск (+17%) и Нарьян-Мар (+14%).

В 41-м городе России ВЭБ.РФ зафиксировал одновременно и рост численности населения, и рост обеспеченности жильем. «Среди лидеров выделяются как спутники Москвы (Мытищи, Лобня, Пушкино), так и миграционно-привлекательные Сочи, Калининград, нефте- и газодобывающие города Сибири и Дальнего Востока (Южно-Сахалинск и Новый Уренгой)», — говорится в отчете экспертов.

Значительно вырос и индекс благоустроенности жилья, то есть доля жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, канализацией, отоплением и другими удобствами. В среднем по учтенным в исследовании городам доля такого жилья оценивается в 83%, число городов, в которых доля благоустроенного жилья превышает 90%, увеличилось с 71 в 2020 году до 75. Городов, где этот показатель составляет менее 60%, насчитали только 12 (в 2020 году — 17).

Долю горожан, удовлетворенных доступностью жилья в ВЭБ.РФ, оценили в среднем в 25%. Наиболее высок показатель в Нижнекамске, Тобольске, Одинцово и Сургуте (по 38%) и Миассе (36%).

В целом по направлению «Жилищные условия» с учетом 23 различных показателей лидерами оказались два города Московской области — Домодедово (72 балла) и Клин (71 балл). В отчете ВЭБ.РФ отмечается, что в этих двух городах сочетаются высокие значения благоустроенности жилья с высокими темпами строительства новых домов. Кроме того, в топ-10 вошли:

Бердск (Новосибирская область) — 68 баллов;

Березники (Пермский край) — 67 баллов;

Череповец (Вологодская область) — 67 баллов;

Октябрьский (Башкортостан) — 66 баллов;

Раменское (Московская область) — 66 баллов;

Сочи — 66 баллов;

Калининград — 65 баллов;

Балаково (Саратовская область) — 65 баллов)

Среднее по учтенным в исследовании городам значение индекса по направлению «Жилищные условия» составило 55 баллов.

В документе отмечается также, что в среднем жители этих городов удовлетворены жилищными условиями на 3,1 балла из 4-х. Выше всего уровень удовлетворенности в Димитровграде (Ульяновская область) — 3,5 балла, Ялте и Бердске (3,4).

Как считали Из 1115 городов России для исследования были отобраны 218 крупнейших и важнейших населенных пунктов, за исключением с целью формирования объективной в среднем для России в целом картины Москвы и Санкт-Петербурга. В итоговый список вошли (по принципу не более двух городов из одного региона России) все административные центры регионов, все города с населением более 200 тыс. человек (за исключением 10 тех, которые могли бы стать третьим в списке одного региона), 17 стратегически приоритетных городов с населением менее 200 тыс. человек и т.д. Полный список учтенных в исследовании городов можно посмотреть здесь. Все эти 218 городов, чтобы иметь возможность сравнивать похожие между собой населенные пункты, были разделены на 7 кластеров — «Космополиты», «Спутники космополитов», «Региональные центры», «Холодные», «С достатком», «Точки притяжения» и «Местного значения». При разделении учитывались следующие критерии: численность населения, динамика ее изменения, средний размер зарплаты и климатические особенности. Для расчета индекса качества жизни использовались данные о 300 показателях по 11 направлениям с разным весом — жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность, благоустройство, природно-экологические условия, безопасность, общественная активность и права граждан, проведение свободного времени и удовлетворенность. По результатам оценки по каждому ключевому показателю город мог получить от 0 (наименее успешный) до 100 (лидер) баллов. Оценка по направлению в целом выводилась как среднее значение всех входящих в него показателей.

Проведенные в 48 городах России опросы также показали, что более половины их населения заметили улучшения в части благоустройства улиц, набережных и мест для прогулок (63% респондентов), а также появления большего количества зеленых зон, парков и скверов (51%). С тем, что в их городе активно благоустраивают дворы, согласилось 45% опрошенных, а уменьшение количества мусора на территории заметили только 39% респондентов.

Наиболее высоко улучшение благоустройства оценили жители Ялты, Южно-Сахалинска, Череповца и Дербента, ниже всего — жители Кызыла, Батайска, Якутска, Нефтеюганска, Шахт и Норильска.

По направлению «Благоустройство» в целом (9 показателей) лидерами стали Майкоп — 84 балла, Одинцово (Московская область) — 81 балл, Ставрополь и Ялта — по 77 баллов.

Исследование также показало рост привлекательности многих городов России для отечественных туристов. При этом наибольший процентный прирост численности туристов наблюдается в городах Московской области и Дагестана, в абсолютном же значении лидером по количеству и приросту туристов является Сочи. «В 2022 году по сравнению с предыдущим количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения в Сочи выросло на 214 тысяч человек (+4%), тогда как в Каспийске показатель вырос на 38 тысяч человек (+795%)», — отмечается в документе.