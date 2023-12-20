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Кадры с места обрушения шестиэтажного дома в Петербурге

Появились кадры с места обрушения шестиэтажного дома в Петербурге

Кадры с места обрушения шестиэтажного дома в Петербурге
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В Санкт-Петербурге в ночь на 20 декабря обрушился шестиэтажный дом в центре города. Здание на ул. Гороховая, 73, было нежилым и расселено. Первое обрушение в нем произошло еще 19 декабря: тогда упала внутренняя часть наружной стены, теперь дом рухнул целиком. Местные жители сообщали, что в стенах строения были видны дыры, трещины.

В центре Петербурга обрушился шестиэтажный дом
Общество
Фото:ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

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Теги
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