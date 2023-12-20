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В Петербурге два раза за сутки обрушился шестиэтажный дом

МЧС: шестиэтажный дом обрушился в центре Санкт-Петербурга

Шестиэтажный дом обрушился на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС.

Сообщение об обрушении дома поступило около 02:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщили в ведомстве. Обрушилось здание в Адмиралтейском районе города по адресу: улица Гороховая, дом № 73.

В МЧС уточнили, что дом нежилой и ранее был расселен. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

По данным «Фонтанки» и телеканала «78», дом обрушился второй раз за сутки. О первом обрушении «78» писал еще днем 19 декабря, около 14:40. Как сообщал канал, обвалилась внутренняя часть наружной стены дома.

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Фото:chp_donskoy / VK

На кадрах, которые показал «78», были видны дыры в стенах во внутренних помещениях, кирпичная крошка на полу и обвалившаяся штукатурка. На одной из фотографий также можно увидеть трещину вдоль внешней стены по всей высоте здания. На новых кадрах, которые показали «Фонтанка» и МЧС, видно, что обрушилась часть здания, в результате на месте образовалась гора из обломков.

Очевидцы сказали «78», что в доме проводился ремонт. По данным «Фонтанки», флигель здания расселили еще в конце октября, но аварийным его так не признали. Одна из жительниц дома рассказала газете, что трещины на его стенах возникли несколько лет назад.

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Жильцы обратились в администрацию дома с просьбой признать его аварийным, но в октябре межведомственная комиссия признала непригодными для проживания только несколько квартир, а не все здание, пишет «Фонтанка». Всего, по подсчетам жильцов, власти расселили порядка шести квартир, большинство из которых были коммунальными.

Большая часть квартир в здании сейчас пустует, однако в одной из них до сих пор есть жильцы, утверждает газета. По сведениям «78», на момент второго обрушения в доме находился один человек, он выжил.

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Теги
Санкт-Петербург обрушение МЧС
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