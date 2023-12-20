В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны

По версии следствия, адвокат Лосева, ведущая дело о коммерческом споре между совладельцами кооператива в Астраханской области, получив налоговые данные от следствия, разгласила их в суде. Сама адвокат называет дело незаконным

Елену Лосеву, 62-летнего адвоката из Астраханской области, обвинили в разглашении налоговой тайны, переданной ей следствием; это первый подобный случай в истории современной России, передает «Коммерсантъ».

Поводом для уголовного преследования Лосевой стало ее участие в коммерческом споре между совладельцами семейного крестьянско-фермерского хозяйства «Ишингалиев А.К.», владеющего снабженческо-сбытовым потребительским кооперативом (ССПК) «Агрологистика» в Ахтубинском районе Астраханской области. Как отмечает газета, дело продолжается с начала года, когда Ишингалиевы рассорились между собой.

Ключевым вопросом стало некое соглашение между совладельцами ССПК, заключенное в сентябре 2021 года, о добровольном выходе из числа соучредителей двух клиентов Лосевой и передаче власти в кооперативе Дамеле Ишингалиевой. По версии истцов, это собрание было проведено без их участия, а подписи бывших совладельцев крестьянского хозяйства подделала действующий директор. Чтобы обратиться с соответствующим иском в суд, Лосева запросила необходимые данные о смене собственников кооператива в управлении ФНС по Астраханской области, но получила отказ.

Как указали следователи, налоговики предупредили адвоката, что не имеют права разглашать персональные и так называемые налоговые данные директора ССПК. По данным самой Лосевой, проблема была только в уплате ею госпошлины за предоставление информации, но в итоге решать вопрос пришлось через ахтубинский следственный отдел управления СКР по Астраханской области.

Клиенты, по рекомендации Лосевой, обратились туда с заявлением о совершенном в их отношении мошенничестве, и в рамках начатой проверки уже следователь ахтубинского отдела направил соответствующий запрос в налоговую. Затем полученные документы каким-то образом оказались у адвоката и были использованы ею на заседаниях Арбитражного суда Астраханской области, разбиравшего хозяйственный спор Ишингалиевых.

«Коммерсантъ» отмечает, что назначенная почерковедческая экспертиза усомнилась в подлинности подписей истцов, якобы передавших свои владения Ишингалиевой, однако пересмотреть права собственности на крестьянское хозяйство суд так и не успел. После проведения экспертизы Лосева вынужденно выбыла из процесса, став подозреваемой по уголовному делу о незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну (ч. 3 ст. 183 УК), возбужденному против нее в управлении СКР по Астраханской области.

Ч. 3 ст. 183 УК (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, совершенные группой лиц по предварительному сговору) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, адвокат вступила в сговор с сотрудником ахтубинского отдела, уволенным сразу после возбуждения уголовного дела, и с его помощью получила доступ к охраняемым законом персональным данным Ишингалиевой. Добиваться в суде взятия адвоката под стражу следствие не стало, однако в ее квартире в Ахтубинске и в городском филиале Межреспубликанской коллегии адвокатов, в котором числится Лосева, были проведены обыски.

Сама обвиняемая называет свое уголовное преследование необоснованным и незаконным. Из обращения Лосевой следует, что в ахтубинском отделе СКР она не просила, а требовала проверить документы по совершенным со спорным имуществом сделкам. По данным «Коммерсанта», постоянные жалобы адвоката в надзорные и контролирующие органы привели к тому, что руководитель отдела принял Лосеву лично и в ее присутствии дал поручение следователю направить запросы «туда, куда укажет адвокат», что и было сделано. Все персональные данные предполагаемой потерпевшей, по словам адвоката Лосевой, та знала едва ли не наизусть задолго до обращения в налоговую, поскольку ее доверители весь год судились с Ишингалиевой и получали из судов соответствующие документы с ее паспортными данными, адресами, телефонами и пр.

Председатель президиума Межреспубликанской коллегии адвокатов Роберт Зиновьев в своем обращении к главе СКР Александру Бастрыкину назвал уголовное преследование Лосевой «преступным посягательством на адвоката в связи с осуществлением им профессиональной деятельности». Позиция же астраханского следствия, по его мнению, основывается на «весьма неопределенных и спорных данных».

По данным СПАРК, ССПК «Агрологистика» зарегистрирован по адресу: Астраханская обл., Ахтубинский р-н, с. Батаевка, ул. Заречная, 4, руководитель — Дамиля Ишингалиева. Кооператив был зарегистрирован 12 лет назад, в ноябре 2011-го. Его выручка за 2022 год составила 54 млн руб., чистый убыток — 14 млн руб. ССПК считается убыточным с 2020 года. До этого, по итогам 2019-го, прибыль за год составила 12,5 млн. С того же года падает стоимость чистых активов кооператива — с 52,5 млн до 5,6 млн руб. в 2022-м.

18 декабря «Коммерсантъ» сообщал, что адвокат коллегии «Веселова и партнеры» Юлия Лыга получила три года условно по делу о мошенничестве, связанном с хищением 62,5 млн руб. из банковской ячейки отбывающего 11-летний срок за взятку бывшего сотрудника столичной полиции Евгения Кашматова. Она полностью признала вину и заключила с прокуратурой досудебное соглашение.

Уголовное дело в отношении Лыги было возбуждено в марте прошлого года. По данным следствия, в банковской ячейке допофиса Альфа-банка «Медведково» начальник отдела московского УЭБиПК полковник полиции Евгений Кашматов хранил €177 тыс., $629,6 тыс. и почти 24 млн руб. Когда полицейский попал под уголовное преследование по делу о взяточничестве, на эти деньги сначала был наложен арест, а летом 2021 года Королевский горсуд Мособласти по иску прокуратуры принял решение о конфискации принадлежащих Кашматову средств в пользу государства.

В ходе расследования дела о мошенничестве было установлено, что адвокат Лыга и ее сообщники, узнав о хранившихся в банковской ячейке деньгах, решили этим воспользоваться. Согласно материалам дела, фигуранты изготовили подложные договор займа между Сергеем Котовым и Евгением Кашматовым и расписку, согласно которой полковник якобы получил от Котова 80 млн руб. с обязательством вернуть в течение трех лет. Однако своих обязательств офицер якобы не выполнил. С подложной распиской Котов обратился с иском в Зюзинский райсуд Москвы о взыскании долга с Кашматова и в мае 2021 года выиграл процесс. Кроме того, он получил на руки исполнительный лист для принудительного взыскания долга.

В мае Минюст предложил лишать статуса адвокатов, которые уехали из России более чем на год. Как отмечали в Федеральной палате адвокатов (ФПА), есть случаи, когда адвокаты надолго уезжают из страны, в том числе в недружественные государства, и продолжают свою деятельность, которая может быть направлена «на подрыв доверия к институту адвокатуры».



В министерстве указывали, что нововведение не коснется тех, кто уехал для лечения, учебы и по другим уважительным причинам. Вице-президент ФПА Олег Баулин отмечал, что выезд за пределы страны для исполнения профессиональных обязанностей на территории другого государства не будет основанием для отзыва статуса. Однако адвокаты, опрошенные «Коммерсантом», выразили опасение, что мера приведет к давлению на коллег, которые из-за рубежа продолжают добросовестно работать в российской юрисдикции.