ФСБ предостерегла двух свердловских чиновников от разглашения гостайны

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 15:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:42
Путин назвал «помощь людям Донбасса» главной целью спецоперации Политика, 18:37
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 18:35
Путин рассказал, что можно противопоставить диктатуре Политика, 18:34
Двум гражданам Чехии дали сроки за высказывания об украинцах Общество, 18:30
Путин назвал причины начала спецоперации на Украине Политика, 18:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вене Спорт, 18:20
МИД Китая пообещал России поддержку в преодолении трудностей Политика, 18:20
Как изменились тренды кибербезопасности в 2022 году Новая экономика, 18:19
Путин заявил, что Россия в отличие от Запада «не лезет в чужой двор» Политика, 18:13
Фондовая биржа: что это, как работает и как на ней зарабатывать Инвестиции, 18:13
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 18:12
Путин предложил изменить структуру ООН и Совбеза ООН Политика, 18:08
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

ФСБ предостерегла двух свердловских чиновников от разглашения гостайны

ФСБ предостерегла двух сотрудников минтранса Свердловской области от разглашения гостайны
Двое сотрудников свердловского Минтранса и работник местного НИИ длительное время хранили и обрабатывали данные, составляющие гостайну, «в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц», заявили в ФСБ
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники ФСБ предостерегли главного и ведущего специалиста отдела мобилизационной и секретной работы минтранса Свердловской области, а также сотрудника уральского филиала Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов от разглашения государственной тайны, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления ведомства.

Предостережение им объявлено о «недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК (разглашение гостайны лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе). По этой статье может грозить арест на срок от четырех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет.

По информации областного управления ФСБ, эти люди длительное время хранили и обрабатывали данные, составляющие гостайну, «в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц». Таким образом сотрудники министерства и НИИ создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации, добавили в ведомстве.

Правительство в ноябре 2021 года утвердило новые правила градации сведений, которые составляют гостайну. К сведениям особой важности относится информация о военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которой может нанести ущерб интересам России в одной или нескольких из указанных областей.

К совершенно секретным сведениям правительство отнесло информацию из перечисленных в предыдущем пункте областей, но распространение которой может нанести ущерб не всей стране в целом, а интересам государственного органа или отрасли экономики.

К секретным сведениям относится вся иная информация из числа сведений, составляющих гостайну. В этом случае ущербом безопасности страны будет считаться ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации, которая работает в перечисленных в первом пункте областях.

Читайте на РБК Pro
Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства
Главные жертвы: как энергетический кризис ударил по развивающимся странам
Практик или теоретик: как компании нанять айтишника после курсов
Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
гостайна ФСБ Свердловская область Минтранс
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Свердловский военкомат назвал потери среди мобилизованных гостайной
Политика
В Москве сотрудника «Бондюэль» арестовали по делу о гостайне
Общество
За несогласованный выезд с допуском к гостайне введут уголовную статью
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter