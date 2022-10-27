ФСБ предостерегла двух свердловских чиновников от разглашения гостайны

Двое сотрудников свердловского Минтранса и работник местного НИИ длительное время хранили и обрабатывали данные, составляющие гостайну, «в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц», заявили в ФСБ

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Сотрудники ФСБ предостерегли главного и ведущего специалиста отдела мобилизационной и секретной работы минтранса Свердловской области, а также сотрудника уральского филиала Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов от разглашения государственной тайны, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления ведомства.

Предостережение им объявлено о «недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК (разглашение гостайны лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе). По этой статье может грозить арест на срок от четырех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет.

По информации областного управления ФСБ, эти люди длительное время хранили и обрабатывали данные, составляющие гостайну, «в условиях, не исключающих возможность ознакомления с ними третьих лиц». Таким образом сотрудники министерства и НИИ создавали условия для разглашения секретной и совершенно секретной информации, добавили в ведомстве.

Правительство в ноябре 2021 года утвердило новые правила градации сведений, которые составляют гостайну. К сведениям особой важности относится информация о военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которой может нанести ущерб интересам России в одной или нескольких из указанных областей.

К совершенно секретным сведениям правительство отнесло информацию из перечисленных в предыдущем пункте областей, но распространение которой может нанести ущерб не всей стране в целом, а интересам государственного органа или отрасли экономики.

К секретным сведениям относится вся иная информация из числа сведений, составляющих гостайну. В этом случае ущербом безопасности страны будет считаться ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации, которая работает в перечисленных в первом пункте областях.