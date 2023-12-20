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Общество ,  
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Минтруд предложил распространить бесплатное переобучение на всех россиян

Минтруд предложил бесплатно переобучать всех трудоспособных россиян

Минтруд подготовил проект, который предлагает в 2024 году распространить возможность проходить бесплатное переобучение по востребованным профессиям на всех трудоспособных граждан; документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Перечень специальностей и профессий для переобучения определит правительство.

Переобучение проходит в рамках проекта «Содействие занятости» (нацпроект «Демография»). Сейчас право на него имеют люди в возрасте 50 лет и старше, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны боевых действий на Украине, безработные или находящиеся под риском увольнения, отмечает ведомство.

Правительство продлило программу бесплатного переобучения на два года
Общество
Фото:Евгений Курсков / ТАСС

По предложению Минтруда, получить востребованную профессию смогут россияне с инвалидностью и родители в декрете.

Программа «Содействие занятости» действует с 2021 года. Она включает бесплатные программы повышения квалификации и дополнительного профессионального образования для содействия занятости самых уязвимых категорий на рынке труда. Правительство ранее продлило программу бесплатного переобучения на 2024 год.

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Теги
Минтруд обучение переподготовка профессия
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