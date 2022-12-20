Правительство России продлило программу бесплатного переобучения на два года

Правительство продлило программу бесплатного переобучения на два года

Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Программа бесплатного переобучения по востребованным профессиям продолжит действовать в России в 2023 и 2024 годах. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование в эти сроки смогут в том числе безработные, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, беженцы с Украины.

По оценке правительства, в 2023 году получить более востребованную профессию смогут минимум 138 тыс. человек, в 2024-м — не менее 104 тыс.

Переобучение продолжат организовывать АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Томский государственный университет.

Затраты образовательных организаций правительство возместит с помощью грантов. В федеральном бюджете на эти цели в 2023 году предусмотрено более 8,2 млрд руб., в 2024-м — более 6,2 млрд руб.

Программа «Содействие занятости» (нацпроект «Демография») действует с 2021 года. Она включает бесплатные программы повышения квалификации и дополнительного профессионального образования для содействия занятости самых уязвимых категорий на рынке труда.