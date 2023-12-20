В США выросли случаи отравления детей конфетами с коноплей

В США после легализации конопли выросло число обращений к врачам из-за отравления продукции с содержанием тетрагидроканнабинола; некоторые товары продают в виде мармеладных мишек или конфет, что привлекает детей

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В США на фоне популярности сладостей, содержащих тетрагидроканнабинол (ТГК, один из основных каннабиноидов, он есть в листьях и соцветиях конопли), растет число отравлений среди детей, пишет The Wall Street Journal.

По данным Американской ассоциации токсикологических центров, число обращений к врачам, связанным с употреблением этих продуктов, резко возросло за последние несколько лет: если в январе 2021 года поступали четыре подобные жалобы, то в 2022 и 2023 годах — до сотни в месяц. Более половины из них касались детей.

Некоторая продукция продается через интернет в привлекательной для детей форме, например, в виде конфет или мармеладных мишек; она получила широкое распространение после 2018 года, когда конгресс США принял закон о легализации конопли, содержащей менее 0,3% ТГК. Наибольшую популярность получил каннабиоид Дельта-8 ТГК.



Сейчас в США нет федерального закона, который бы регулировал распространение такой продукции; в штатах, где продажа сладостей с ТГК ограничена, сложно уследить за соблюдением мер, отмечает издание.

Летом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов (FDA) и медикаментов и Федеральная торговая комиссия разослали письма с требованием прекратить противоправные действия шести компаниям, которые предлагали продукцию Дельта-8 ТГК в упаковках, напоминающих чипсы Doritos, снэки Cheetos или мармелад Nerds.

По словам представителей сферы здравоохранения, с которыми побеседовала WSJ, сейчас практически нет научных данных о том, как Дельта-8 и другие подобные вещества, полученные из конопли, могут повлиять на детский организм как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Многие опасаются, что продукты с ТГК представляют для детей особую опасность: они способны вызвать тошноту, рвоту, сонливость, проблемы с дыханием. В FDA также предупредили, что продукты «с опьяняющим эффектом» опасны для детей, и заявили о необходимости принятия нового закона, который бы регулировал их распространение.

В России, согласно постановлению правительства от 2020 года, разрешено культивирование конопли с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения массовой доли тетрагидроканнабинола, наркотического вещества, не превышающей 0,1%. Растения должны выращиваться для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением и психотропных веществ.