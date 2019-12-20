В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

В автобусе в Реутове нашли похожий на взрывное устройство предмет

В автобусе в подмосковсном Реутове обнаружили подозрительный пакет, обмотанный скотчем и проводами

В автобусе в городе Реутов в Московской области нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, его обследуют саперы, сообщает Telegram-канал Mash. Информацию подтверждает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Поступил вызов о том, что напротив строящегося ДК в центральном городском парке стоит автобус и что он заминирован. Сейчас работают оперативные службы на месте», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Реутова.

По словам корреспондента РБК, в городе оцеплена улица Южная от улицы Октября до Юбилейного проспекта. В этом районе много сотрудников полиции, на вопросы прохожих они отвечают, что ведутся учения.

Mash описывает предмет как полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем и проводами. Life shot утверждает, что пакет нашли на конечной остановке при осмотре автобуса, когда внутри уже не было людей. По данным Mash, внутри пакета нашли взрывчатку и отправили его на экспертизу.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК России по Московской области Ольге Врадий.