МВД ответило на сообщения об эвакуации многоэтажки в Москве из-за гранаты

МВД ответило на сообщения об эвакуации многоэтажки в Москве из-за гранаты

На северо-западе Москвы в ходе проверки выяснилось, что подозрительный предмет, из-за которого, по данным СМИ, проводилась эвакуация в доме, оказался муляжом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В ходе осмотра по адресу: Волоколамское шоссе, 60, корпус 1, выяснилось, что предмет является муляжом и опасности никакой не представляет», — заявили в московском управлении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что подозрительный предмет, похожий на гранату, нашли на крыше пристройки к жилому дому, в связи с чем всех жильцов эвакуировали. Рядом с пристройкой находятся два девятиэтажных дома.

Источник ТАСС добавил, что с места был изъят муляж гранаты РГД-5. В главке МВД не смогли подтвердить РБК информацию об эвакуации.