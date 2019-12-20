Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык

По мнению предстоятеля, полный перевод богослужебного чина на русский язык пользы не принесет, однако необходимо помогать мирянам, которые сталкиваются с трудностями в понимании служб

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата. Предстоятель высказал мнение, что это допустимо, поскольку «миряне сталкиваются с трудностями в понимании богослужения».

Он призвал настоятелей прислушиваться к своим прихожанам при этом выборе. «Где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой», — пояснил патриарх.

Кирилл не согласился с предложением перевести все богослужения на современный русский язык. «Именно такие решения не принесут пользы», — уверен он.

Основными сложностями для мирян, которые обладают поверхностными знаниями о церковном учении, патриарх назвал «высоту догматического учения, поэтические особенности и насыщенность библейскими образами». Поэтому он призвал настоятелей помогать прихожанам понять содержание и смысл богослужения. В качестве примера такой помощи патриарх назвал случаи, когда людям в храмах раздавали старославянские тексты богослужений с параллельным переводом на русский и подстрочными пояснениями сложных мест.