Генпрокуратура возобновила расследование дела А.Закаева

Генпрокуратура РФ возобновила предварительное расследование уголовного дела в отношении бывших лидеров самопровозглашенной Республики Ичкерия. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ, в первую очередь это касается обвинений Аслана Масхадова, Зелимхана Яндарбиева и Ахмеда Закаева.

Главари сепаратистов обвиняются в организации незаконных вооруженных формирований и вооруженного мятежа. Им же вменяется организация террористических актов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершение иных особо тяжких преступлений.

Стоит отметить, что в живых из числа главарей бандформирований остался лишь Ахмед Закаев, который находится на территории Великобритании.

В Генпрокуратуре отметили, что в настоящее время с компетентными органами Великобритании решается вопрос о его выдаче российскому правосудию.

В начале этого месяца британские СМИ сообщали, что представители российских властей вели переговоры с коллегами в Великобритании, рассчитывая допросить А.Закаева по делу об убийстве Литвиненко, с которым он был хорошо знаком. Более того, в машине "зарубежного эмиссара боевиков" были обнаружены следы полония-210, при помощи которого был отравлен бывший сотрудник ФСБ.

Российское правосудие несколько лет назад уже добивалось экстрадиции Закаева, однако британский суд отказался выдать главаря боевиков, обвинявшегося в нескольких убийствах, захвате заложников и террористической деятельности. Местные судьи сочли доводы российской стороны неубедительными и посчитали, что речь идет не об уголовном, а о политическом преследовании. После прошлогодних терактов в Лондоне в России выразили надежду на то, что позиция британских властей изменится, однако Закаев так и не был выдан.