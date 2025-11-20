«Смотрящего» за Свердловской областью приговорили к 13 годам колонии

Гасанова, известного как «смотрящий» за Свердловской областью, приговорили за занятие высшего положения в преступной иерархии, оскорбление представителя власти и насилие или угрозу им сотруднику исправительного учреждения

Марсель Гасанов (Фото: Свердловский областной суд )

Свердловский областной суд вынес приговор Марселю Гасанову, известному как «смотрящий» за Свердловской областью, по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Гасанова приговорили к 13 годам заключения в колонии особого режима по ст. 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии), ст. 319 (оскорбление представителя власти) и ч. 2 ст. 321 УК (насилие или угроза им в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей, либо в отношении близких такого сотрудника).

Также Гасанова оштрафовали на 1 млн руб. Суд назначил ему дополнительно один год ограничения свободы после отбытия основной части наказания.

Суд установил, что лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии и носящими криминальный титул «воров в законе», в сентябре 2024 года назначили Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью. Он должен был контролировать и пополнять «преступную кассу», распределять ее, а также пропагандировать «уголовно-воровские традиции» на территории Свердловской области. Кроме того, на Гасанова возложили ответственность за разрешение конфликтов в преступной среде.

Также в феврале 2025 года, находясь в СИЗО, Гасанов грубо и публично (при других сотрудниках учреждения и лицах под стражей) несколько раз оскорбил сотрудника ГУФСИН при исполнении. Кроме того, Гасанов ему угрожал.

Приговор Гасанову пока не вступил в силу. Это произойдет через 15 суток, если стороны его не обжалуют.

Марсель Гасанов — уроженец Дагестана, бывший спортсмен-единоборец, пишет E1.ru. Долгое время жил в Екатеринбурге. В прошлом был осужден за разбой, в 2016-м вышел на свободу, отсидев шесть лет. Затем, в декабре 2019 года был вновь отправлен в тюрьму за хранение оружия.

На заседаниях по новому делу Гасанов утверждал, что с криминалом он не связан, свидетели лгут, а доказательств его вины в деле нет. Осужденный заявлял, что свидетелей, которых он просил допросить, не пригласили в суд. Уголовное дело он назвал сфабрикованным.