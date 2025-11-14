 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Армения отказалась выдать разыскиваемого в России «смотрящего» за Сочи

Армения отказалась выдать разыскиваемого в России бизнесмена Рубена Татуляна
Рубен Татулян известен в криминальном мире как Робсон и разыскивается в России с 2023 года. Он также внесен в санкционный список США в качестве «криминального смотрящего» за Сочи

Сочинский бизнесмен Рубен Татулян не подлежит экстрадиции в другое государство, поскольку является армянским гражданином, сообщили News.am в Генпрокуратуре Армении.

Кроме того, Татулян не был взят под стражу. Источник «Известий» сообщал, что Татуляна задерживали в Армении 7 ноября, но потом отпустили.

Татуляну 55 лет, он известен в криминальном мире как Робсон. В 2014 году Forbes включил Татуляна в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи. Тогда он был помощником депутата Госдумы Александра Карелина и президентом Федерации борьбы Сочи.

В 2017 году Минфин США внес Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список. По утверждению американских властей, в 2010 году Татулян был назначен «криминальным смотрящим» за Сочи. В 2015 году он был задержан как один из участников встречи воров в законе в Сочи, тогда же одним из задержанных оказался Захарий Калашов. Кроме того, Татулян много раз оказывал ворам в законе юридическую помощь, утверждали власти США.

Татулян является фигурантом расследования краснодарской полиции и с 2023 года находится в розыске. В сентябре МВД сообщило, что у предпринимателя есть дипломатический паспорт, выданный в Абхазии в 2020 году.

Дело, по которому проходит Татулян, касается создания организованного преступного сообщества. Следствие установило четыре эпизода преступной деятельности группировки: в частности, ей вменяют угрозы расправы и заказные убийства, говорили источники РБК, знакомые с материалами. Один из основных расследуемых эпизодов — покушение на убийство собкора «Новой газеты» в Краснодарском крае Сергея Золовкина.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Армения экстрадиция Сочи ОПГ

