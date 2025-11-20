Россиянин погиб от отравления на танкере у берегов Стамбула

По предварительным данным, на судне под флагом Панамы произошла утечка паров топлива. На борту была команда из 13 россиян

Член экипажа танкера Swanlake погиб, отравившись неизвестным веществом, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе губернаторства Стамбула.

По предварительным данным, причиной стала утечка паров топлива.

Всего на борту судна под флагом Панамы были 13 человек, все они имеют российское гражданство.

Сообщение об инциденте поступило властям Стамбула днем 19 ноября, в тот момент танкер находился недалеко от Острова демократии и свободы (один из Принцевых островов в Мраморном море). На место направились береговая охрана и морская полиция.

Пострадавших моряков доставили в больницу в районе Картал, передает NTV. Прокуратура Стамбула начала расследование.

В генконсульстве России в Стамбуле сообщили ТАСС, что пока не получали обращений от местных властей.