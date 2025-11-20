Цискаридзе объяснил, в чем уникальность Майи Плисецкой

20 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой В день ее рождения премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе рассказал, в чем заключалась ее уникальность

Николай Цискаридзе и Майя Плисецкая (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

Уникальность балерины Майи Плисецкой заключается в том, что она никого не оставляла равнодушным, считает ректор Академии Русского балета имени Вагановой, премьер Большого театра в 1992–2013 годах Николай Цискаридзе.

«Гениальность артиста — в том, что он заставляет сопереживать, думать, помнить. Плисецкая уникальна тем, что она никого не оставляла равнодушным. Никогда. Я видел как огромное количество почитателей, влюбленных в нее безоговорочно, так и тех, кто ее полностью и яростно отрицал. А вот равнодушных не было», — рассказал Цискаридзе РБК, отметив необыкновенную красоту балерины и ее огромный интеллект.

Цискаридзе называет Плисецкую революционером в мире балета: «Майя Михайловна была человеком, на которого был поставлен огромный репертуар, но есть роли, которые она себе «присвоила»... До этого их танцевали многие артистки — талантливые, великие — но появилась Плисецкая и станцевала так, что дальше исполнители старались подражать только ей». «Для меня она всегда была идеалом, поэтому любое ее замечание я всегда воспринимал безоговорочно», — добавил артист.

Плисецкая во многом предвосхитила развитие классического балета в техническом плане, соглашается Цискаридзе. Но это не главная причина, почему ее наследие остается актуальным. Уникальность Плисецкой в том, что в каждое, даже чисто техническое движение, она «вкладывала мысль». «Миллиарды исполнительниц роли Китри (героиня балета «Дон Кихот». — РБК) выходили на сцены самых разных театров мира. А запись вариации с кастаньетами в исполнении Плисецкой и сейчас является «учебным пособием» для молодых балерин, вот только мало кто может повторить ее уровень музыкальности, красоты и совершенства», — приходит к выводу ректор Академии Русского балета имени Вагановой.