 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Цискаридзе объяснил, в чем уникальность Майи Плисецкой

20 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой В день ее рождения премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе рассказал, в чем заключалась ее уникальность
Николай Цискаридзе и Майя Плисецкая
Николай Цискаридзе и Майя Плисецкая (Фото: Наталья Логинова / Global Look Press)

Уникальность балерины Майи Плисецкой заключается в том, что она никого не оставляла равнодушным, считает ректор Академии Русского балета имени Вагановой, премьер Большого театра в 1992–2013 годах Николай Цискаридзе.

«Гениальность артиста — в том, что он заставляет сопереживать, думать, помнить. Плисецкая уникальна тем, что она никого не оставляла равнодушным. Никогда. Я видел как огромное количество почитателей, влюбленных в нее безоговорочно, так и тех, кто ее полностью и яростно отрицал. А вот равнодушных не было», — рассказал Цискаридзе РБК, отметив необыкновенную красоту балерины и ее огромный интеллект.

Цискаридзе называет Плисецкую революционером в мире балета: «Майя Михайловна была человеком, на которого был поставлен огромный репертуар, но есть роли, которые она себе «присвоила»... До этого их танцевали многие артистки — талантливые, великие — но появилась Плисецкая и станцевала так, что дальше исполнители старались подражать только ей». «Для меня она всегда была идеалом, поэтому любое ее замечание я всегда воспринимал безоговорочно», — добавил артист.

Цискаридзе объяснил, в чем уникальность Майи Плисецкой
Video

Плисецкая во многом предвосхитила развитие классического балета в техническом плане, соглашается Цискаридзе. Но это не главная причина, почему ее наследие остается актуальным. Уникальность Плисецкой в том, что в каждое, даже чисто техническое движение, она «вкладывала мысль». «Миллиарды исполнительниц роли Китри (героиня балета «Дон Кихот». —  РБК) выходили на сцены самых разных театров мира. А запись вариации с кастаньетами в исполнении Плисецкой и сейчас является «учебным пособием» для молодых балерин, вот только мало кто может повторить ее уровень музыкальности, красоты и совершенства», — приходит к выводу ректор Академии Русского балета имени Вагановой.

Балерина века. 100 лет назад родилась Майя Плисецкая
Life
Майя Плисецкая, 1972 год

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Сирина Анастасия Сирина
Николай Цискаридзе балет Майя Плисецкая
Николай Цискаридзе фото
Николай Цискаридзе
артист балета, педагог
31 декабря 1973 года
Майя Плисецкая фото
Майя Плисецкая
балерина
20 ноября 1925 года
Материалы по теме
«Она была пожар»: 100 лет назад родилась Майя Плисецкая
Общество
Прах Плисецкой и Щедрина завещали развеять над Россией
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 09:37 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 09:37
СК проводит проверку после давки в школьной раздевалке во Владивостоке Общество, 11:30
«ЕвроХим» попросил банки Италии заморозить операции экс-подрядчиков Бизнес, 11:28
Уволенная министр энергетики Украины опровергла слухи о побеге за границу Политика, 11:24
Депутаты решили закрепить православные кресты на гербе России Политика, 11:24
Власти рассмотрят автоматизацию экзамена на права Общество, 11:23
Цискаридзе объяснил, в чем уникальность Майи Плисецкой Общество, 11:21
Почему не всем надо расти по карьерной лестнице. И куда тогда стремиться Образование, 11:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 11:18
«Газпром» продаст свой завод в Башкирии холдингу «Росхим» Бизнес, 11:18
Cовет директоров «Т-Технологий» объявил выкуп акций и дивиденд за квартал Инвестиции, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Стартовали продажи обновленной Lada Niva Travel. Версии и цены Авто, 11:00
В Великих Луках задержали мужчину с «коктейлем Молотова» возле мэрии Политика, 10:59
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 10:59