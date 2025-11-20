Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Нуждающиеся в дополнительных средствах на лечение орфанных заболеваний регионы должны будут соответствовать минимум трем критериям. По словам экспертов, получить такую поддержку смогут только треть регионов

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

Правительство утвердило критерии, согласно которым регионы смогут претендовать на дополнительные субсидии для закупок препаратов пациентам с орфанным (редкими) заболеваниями. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Суть критериев не изменилась после общественного обсуждения проекта. В ходе обсуждения представители фондов и пациентских организаций указывали, что не многие нуждающиеся в поддержке регионы смогут соответствовать критериям и получить дополнительное финансирование.

Согласно первому положению, уровень расчетной бюджетной обеспеченности региона до выравнивания не должен превышать 0,65. Этот показатель демонстрирует условное соотношение уровня налогового потенциала региона (по сравнению с другими) с уровнем расходов на государственные услуги, то есть определяет — насколько собственных доходов бюджета хватает на обеспечение региона по сравнению с другими.

Также в бюджете региона на расходы лекарственного обеспечения пациентов с орфанными болезнями должно быть заложено минимум на 10% больше средств, чем в предыдущем году. Эти два критерия являются обязательными, а из двух последующих может быть выполнен один.

Согласно третьему критерию, должно быть зафиксировано увеличение стоимости лекарственных препаратов минимум на 20% по сравнению с предыдущим годом, а четвертый критерий предполагает увеличение в регионе численности пациентов, страдающих орфанными заболеваниями (закрепленными в постановлении правительства № 403), не меньше чем на 15% по сравнению с прошлым годом.

Руководитель правовой службы фонда «Подсолнух» Мария Посадкова указала РБК, что с учетом принятых критериев на финансовую помощь смогут рассчитывать не все регионы, а только дотационные, сейчас таких 31 из 89. К примеру, указала она, Татарстан, который был инициатором рассмотрения дела по вопросу закупок препаратов для орфанных пациентов в Конституционном суде, помощь не получит, а другие регионы будут в неравном положении.

Согласно действующему законодательству (ч. 9 ст. 83 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний (орфанных или редких), осуществляется за счет средств региональных бюджетов. В сентябре 2024 года Конституционный суд признал, что эта норма не соответствует Конституции, так как не предусматривает резервного механизма обеспечения граждан лекарственными препаратами, если регион не может провести необходимые закупки.

По словам Пасадковой, один из самых спорных критериев — увеличение стоимости лекарственных препаратов на 20%. Она пояснила, что если на 20% подорожает препарат стоимостью 500 руб., а препарат стоимостью 5 млн руб. всего на 10%, то последний потребует большего финансирования. Что касается увеличения количества пациентов на 15% — регионы уже сейчас сообщают о проблемах с финансированием и без такого увеличения пациентов, указала Посадкова, отметив, что стоимость терапии для каждого пациента может быть разная.

«Предложенный механизм сейчас видится исключительно в качестве формального, он не отвечает задачам, поставленным в решении Конституционного суда и не снижает бремя регионов на обеспечение редких пациентов», — заключила Посадкова.

Аналогичные опасения на этапе общественного обсуждения высказывали в том числе Всероссийский союз пациентов, директор фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко, руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни», Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Елена Шукан.

В Минздраве на запрос РБК о выбранной методике не ответили.