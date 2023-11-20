«Коммерсантъ» узнал о суде над майорами ФСБ за вымогательство $1 млн

В Москве начался суд над отставными майорами ФСБ, задержанными в 2022 году по обвинению в вымогательстве $1 млн у беглого банкира Ильи Клигмана, узнал «Ъ». По данным газеты, в обмен на деньги они обещали закрыть дело о хищении

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела отставных майоров ФСБ Сергея Беспалова и Евгения Свиридова, обвиняемых в двух эпизодах вымогательства, выяснил «Коммерсантъ». По версии следствия, в 2016 и 2019 годах фигуранты требовали по $1 млн — за прекращение уголовного преследования или за общее покровительство.

Как отмечает газета, уголовное дело, фигурантами которого стали сотрудник 2-й службы 9-го управления ФСБ Беспалов и экс-оперативник 3-го отдела службы экономической безопасности УФСБ по Москве и области Свиридов было возбуждено в мае 2022 года по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество). Соответствующее заявление подал адвокат Сергеей Герасименко, представлявший интересы уехавшего за границу банкира Ильи Клигмана (проходил по делу о хищении участниками организованного преступного сообщества 7 млрд руб. из средств банка «Агросоюз»).

В нем говорилось, что бывший генеральный директор международного фонда «Афроком», вице-президент фонда «Росполитика» Игорь Юрасов и экс-президент хоккейного клуба «Рысь» СОБР МВД Башир Куштов пообещали Клигману «замять» уголовное дело в рамках банкротства «Агросоюза» за взятку в $1 млн. Часть денег они предложили сразу передать знакомым им оперативникам Свиридову и Беспалову. В итоге Герасименко передал «решалам» $500 тыс., однако расследование против него не прекратилось, а вскоре следствие назвало его организатором хищения и добавило обвинение в создании ОПС (ст. 210 УК России).

Как отмечает «Коммерсантъ», о причастности к афере отставных майоров ФСБ стало известно после того, как годом ранее Юрасов, Куштов и помогавший им посредник Андрей Фетисов признали свою вину и дали показания на Свиридова и Беспалова. После этого с разницей в четыре месяца оба офицера были задержаны. Сначала обоим инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), однако позже ужесточили обвинение на более тяжкое — получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

В начале сентября «Коммерсантъ» сообщал, что при обыске у задержанного главы отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева обнаружили ноутбук с папкой «Пенсия», в которой хранились ключи от 1032 биткоинов (1,6 млрд руб.). По данным газеты, это взятка, которую он получил в апреле 2022 года от членов хакерской группировки Infraud Organization за неналожение ареста на их активы. Как отмечала газета, взятка является рекордной для сотрудника СК России.



Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали Тамбиева 25 марта. Сначала экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы заподозрили в получении взятки в размере 10 млн руб., сообщили РБК источники, близкие к столичному управлению СКР. «Руководитель следственного управления был задержан при получении взятки от адвоката», — пояснил один из них. По его данным, Тамбиеву вручили 200 тыс. руб. мечеными купюрами, остальная часть суммы была муляжом.