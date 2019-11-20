В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

Район в центре Ростова оцепили, по предварительным данным, переговоры со злоумышленником не завершились успехом. Одно из изданий сообщает, что ребенка мужчина отпустил

Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где бывший сотрудник одного из силовых ведомств захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.

По данным собеседника DonDay.ru, речь идет о следователе полиции, он взял в заложники свою супругу и ребенка, но через какое-то время отпустил несовершеннолетнего. Издание пишет, что мужчина вооружен.

В свою очередь портал 1Rnd со ссылкой на источниках в силовых структурах сообщил, что злоумышленник работает «на высокой должности» в региональном управлении Следственного комитета.

По данным издания, переговоры с ним ничем не закончились, и правоохранители решили брать квартиру штурмом.