Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 19 ноя, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 19 ноя, 12:08
Глупая упаковка: от каких инноваций отказаться — Студия Артемия Лебедева Pro, 10:43 СК завел дело после гибели людей из-за обвала на кладбище в Мончегорске Общество, 10:40 21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня РБК и Microsoft, 10:30 В Пензе устранили повлекшую смерть двоих людей в яме с кипятком аварию Общество, 10:28 Nvidia ускорит работу суперкомпьютеров в 20 раз: что будет с акциями Quote, 10:24 Появилось видео с травмой игрока «Тампы» Кучерова в матче с «Сент-Луисом» Спорт, 10:18 МВД поймало группу работавших «под прикрытием документов НИИ» браконьеров Общество, 10:10 Питер Диамандис — о пяти метатрендах грядущего общества Экономика инноваций, 10:08  Сенат США одобрил закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге Политика, 10:06 В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли двое детей Общество, 10:04 Зачем РСПП попросил Путина ускорить принятие закона о криптовалютах Крипто, 10:04 Как автопром превратился в тормоз развития мировой экономики Pro, 10:04 Испытать русский дзен: 4 места для ритрита РБК и Mercedes-Benz, 10:00 Шипованная резина под угрозой: причины, сроки, штрафы Авто, 09:58
Общество ,  
0 
МВД поймало группу работавших «под прикрытием документов НИИ» браконьеров
Подозреваемые, в частности, вылавливали рыбу, занесенную к Красную книгу. Предполагаемым организатором считается сотрудник НИИ озерного и речного рыбного хозяйства
Фото: МВД РФ

Сотрудники уголовного розыска при участии Росгвардии задержали участников группировки, которые подозреваются в незаконном вылове рыбы в акватории Цимлянского водохранилища в Волгоградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе спецоперации с поличным были задержаны 11 участников преступной группы. Все оказались жителями Калачевского и близлежащих районов Волгоградской области.

Общество
ФСБ сообщила о стрельбе при задержании браконьеров из КНДР

По предварительным данным, организатором является работник областного отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Как отметила Волк, подозреваемые, используя разрешения на добычу водных биологических ресурсов для научных целей, осуществляли «под прикрытием разрешительных документов» вылов рыбы в акватории, где действует круглогодичный запрет на подобную деятельность. Затем, по данным МВД, злоумышленники реализовывали пойманную рыбу оптовыми партиями, при этом внося в акты ложные данные о периодах и объемах улова.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли шесть различных лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 т незаконно выловленной рыбы частиковых видов. «Один из них — черноморско-азовская шемая — занесен в Красную книгу России», — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, ущерб от деятельности браконьеров превысил 2,5 млн руб. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Михаил Юшков
Теги: браконьерство, Волгоградская область, уголовное дело
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
На Кубани изъяли партию незаконно выловленной краснокнижной рыбы
Общество
Суд арестовал четырех браконьеров из КНДР за нападение на пограничников
Общество
Кремль оценил влияние ситуации с браконьерами на отношения с КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter