МВД поймало группу работавших «под прикрытием документов НИИ» браконьеров

Подозреваемые, в частности, вылавливали рыбу, занесенную к Красную книгу. Предполагаемым организатором считается сотрудник НИИ озерного и речного рыбного хозяйства

Фото: МВД РФ

Сотрудники уголовного розыска при участии Росгвардии задержали участников группировки, которые подозреваются в незаконном вылове рыбы в акватории Цимлянского водохранилища в Волгоградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в ходе спецоперации с поличным были задержаны 11 участников преступной группы. Все оказались жителями Калачевского и близлежащих районов Волгоградской области.

По предварительным данным, организатором является работник областного отделения научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Как отметила Волк, подозреваемые, используя разрешения на добычу водных биологических ресурсов для научных целей, осуществляли «под прикрытием разрешительных документов» вылов рыбы в акватории, где действует круглогодичный запрет на подобную деятельность. Затем, по данным МВД, злоумышленники реализовывали пойманную рыбу оптовыми партиями, при этом внося в акты ложные данные о периодах и объемах улова.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли шесть различных лодок, средства связи и навигации, а также около 1,5 т незаконно выловленной рыбы частиковых видов. «Один из них — черноморско-азовская шемая — занесен в Красную книгу России», — говорится в сообщении.