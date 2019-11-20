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СМИ сообщили об обсуждении защиты космической отрасли от «разорения»
За последние несколько месяцев Минобороны подало миллиардные иски к двум предприятиям космической отрасли. Возможность изменения законодательства для защиты от таких действий обсуждалась с вице-премьером, выяснили «Ведомости»

Возможность изменения законодательства для защиты предприятий космической отрасли от штрафов со стороны заказчиков обсудили на совещании под руководством вице-премьера Юрия Борисова в Государственном космическом научно-производственном центре им. М.В.Хруничева, пишут «Ведомости», ссылаясь на двух участников мероприятия и сотрудника аппарата правительства, в статье «Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить».

По данным газеты, в совещании участвовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директора предприятий космической отрасли. По словам собеседников издания, обсуждалась возможность внесения в законодательство поправок, которые смогли бы защитить интересы предприятий в условиях санкций и помогли бы избежать финансового наказания за задержку программ импортозамещения.

В аппарате Борисова не комментировали итогов совещания. Представитель «Роскосмоса» заявил изданию, что были затронуты вопросы реализации госполитики в космической деятельности.

По словам собеседника газеты, речь идет о штрафах, которые ракетно-космическим предприятиям выставляют госзаказчики в лице Минобороны и «Роскосмоса». Согласно федеральному закону «О контрактной сфере», госзаказчик обязан предъявить финансовые претензии при нарушении контрактных обязательств без рассмотрения причин срыва сроков сдачи продукции.

В большей степени проблема касается военных заказов, разбитых на несколько этапов, — задержка с отчетностью даже по одному из них может привести к штрафам, соразмерным сумме всего соглашения, пояснил менеджер предприятия оборонной промышленности.

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Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

В сентябре в суд поступил иск на 5 млрд руб. от Минобороны к ракетно-космической корпорации «Энергия», в ноябре — на 2 млрд руб. к ракетно-космическому центру «Прогресс», производителю ракет «Союз». Источник «Ведомостей», близкий к Минобороны, утверждает, что риск есть и у Научно-производственного объединения им. Лавочкина — предприятия «Роскосмоса», которое обязалось запустить в 2019 году первый из пяти спутников типа «Аракс» для радиолокационного зондирования Земли, причем без использования иностранных компонентов.

Исходя из такой практики, Минобороны может выписать штрафы на сумму от 150 млрд до 300 млрд руб., заявил неназванный чиновник аппарата правительства. Это негативно отразится на отрасли: предприятиям, которые берут на себя низкорентабельные заказы, придется разбираться с миллиардными исками, считает он. По словам источника, вероятность изменений законодательства велика, поскольку загонять предприятия в долговую яму «было бы неправильно».

Автор: Константин Нагаев
Теги: космическая отрасль, иски
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