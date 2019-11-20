СМИ сообщили об обсуждении защиты космической отрасли от «разорения»

За последние несколько месяцев Минобороны подало миллиардные иски к двум предприятиям космической отрасли. Возможность изменения законодательства для защиты от таких действий обсуждалась с вице-премьером, выяснили «Ведомости»

Возможность изменения законодательства для защиты предприятий космической отрасли от штрафов со стороны заказчиков обсудили на совещании под руководством вице-премьера Юрия Борисова в Государственном космическом научно-производственном центре им. М.В.Хруничева, пишут «Ведомости», ссылаясь на двух участников мероприятия и сотрудника аппарата правительства, в статье «Иски Минобороны к космической промышленности могут ее разорить».

По данным газеты, в совещании участвовали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и директора предприятий космической отрасли. По словам собеседников издания, обсуждалась возможность внесения в законодательство поправок, которые смогли бы защитить интересы предприятий в условиях санкций и помогли бы избежать финансового наказания за задержку программ импортозамещения.

В аппарате Борисова не комментировали итогов совещания. Представитель «Роскосмоса» заявил изданию, что были затронуты вопросы реализации госполитики в космической деятельности.

По словам собеседника газеты, речь идет о штрафах, которые ракетно-космическим предприятиям выставляют госзаказчики в лице Минобороны и «Роскосмоса». Согласно федеральному закону «О контрактной сфере», госзаказчик обязан предъявить финансовые претензии при нарушении контрактных обязательств без рассмотрения причин срыва сроков сдачи продукции.

В большей степени проблема касается военных заказов, разбитых на несколько этапов, — задержка с отчетностью даже по одному из них может привести к штрафам, соразмерным сумме всего соглашения, пояснил менеджер предприятия оборонной промышленности.