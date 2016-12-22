Московские рестораны Starlite Diner закрыли из-за гепатита

После появления информации о случаях вирусного гепатита А среди сотрудников и посетителей ресторанов Starlite Diner в Москве специалисты столичного управления Роспотребнадзора решили проверить предприятия общественного питания этой сети.
В ходе расследования, как указали в ведомстве, выяснилось, что указанные рестораны работают с «многочисленными грубейшими нарушениями» санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим Роспотребнадзор решил закрыть все три ресторана Starlite Diner в Москве на 90 суток.
В частности, у порядка 80% персонала московских Starlite Diner, по данным Роспотребнадзора, нет прививок против гепатита А и дизентерии. Помимо этого, в столичных ресторанах сети «отсутствуют условия для обработки зелени, овощей, корнеплодов, а также приготовления салатов и закусок», рассказали в ведомстве, добавив, что, кроме этого, в нарушение требований в холодильниках Starlite Diner вместе хранятся мясо, рыба, фрукты, овощи, зелень и молочные продукты.
«Обработка сырья, приготовление холодных и горячих закусок, десертов производится в одном помещении без четкого зонирования на производственные цеха», — выяснили также ведомстве. Помимо этого, на производстве, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, нет бактерицидных ламп. Именно это, по информации ведомства, «приводит к нарушению технологии приготовления блюд и могло послужить причиной вспышечной заболеваемости гепатитом А». Также в московских ресторанах сети нарушается режим мытья и дезинфекции столовой посуды и дезинфекции вентиляционных систем, рассказали в Роспотребнадзоре.
Услуги в каждом из трех ресторанов сети, по информации представителей ведомства, оказывают разные юридические лица. Так, ООО «ПРИМА», ООО «Триумф» и ООО «Лидер» были выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, указывается в сообщении на сайте ведомства.
РБК направил запрос в сеть ресторанов Starlite Diner.
В октябре из-за многочисленных нарушений требований санитарных норм Роспотребнадзор закрыл 63 ресторана «Суши WOK».