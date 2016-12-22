ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,22 65,28 EUR Нал. 75,69 74,70 USD Бирж. 65,70 +0,15 EUR Бирж. 75,00 -0,09 USD ЦБ. 65,59 -0,42 EUR ЦБ. 75,18 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4603,80 -668,80 IMOEX 2350,70 -0,97% RTSI 1127,03 -0,76% Brent 65,55 -1,15% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7027,18 -3,07%
Московские рестораны Starlite Diner закрыли из-за гепатита
Лента новостей
СМИ узнали о желании Ибрагимовича перейти в «Милан» 16:21, Спорт Кабмин обсудит передачу контроля за проектами на шельфе одному органу 16:20, Экономика В Петербурге выставили на продажу квартиру Максима Горького 16:11, Недвижимость Россиянам разрешили получать электронные военные билеты 16:10, Политика МВД увидело попытки дискредитировать кандидата на пост главы Интерпола 16:08, Политика Певца Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище 16:04, Общество Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 15:55, РБК и Lenovo Литва пригрозила выйти из Интерпола при избрании его главой россиянина 15:46, Политика Счетная палата проверит расходование выделенных Фондом кино средств 15:40, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 15:21, РБК и Barilla В ОЗХО отвергли идею России по контролю за поиском виновных в химатаках 15:20, Политика Курс биткоина обновил годовой минимум 15:20, Крипто Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю 15:19, Политика В Интерпол вступили две тихоокеанские республики Кирибати и Вануату 15:13, Политика Киев ответил на статью о родстве постпреда в ОБСЕ с генералом из России 15:10, Общество МТС зарезервировала ₽56 млрд под будущий штраф за коррупцию в Узбекистане 15:09, Технологии и медиа Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома экс-главы ФТС 15:06, Общество Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 15:03, РБК и Mastercard Анонс матча России против Швеции и Лига наций: обзор спортивных событий 14:56, Спорт «Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади 14:48, Бизнес Московские рестораны Starlite Diner закрыли из-за гепатита 14:46, Общество Суд отказался отменить штраф в ₽22 млн журналу The New Times 14:43, Технологии и медиа Victoria's Secret отстает: как владелец бренда будет выходить из кризиса 14:40, Quote ПФР позвал умершую жительницу Самары за пособием в 139 руб. на похороны 14:34, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 14:28, РБК и Thomson Reuters «МегаФон» поднимет цены на международные звонки и услуги в роуминге 14:28, Технологии и медиа Как прошел хардфорк Bitcoin Cash 14:27, Крипто Вице-президент «Транснефти» возглавил совет директоров НМТП 14:26, Бизнес
Московские рестораны Starlite Diner закрыли из-за гепатита
Общество, 14:46
0
Московские рестораны Starlite Diner закрыли из-за гепатита
Московские Starlite Diner работают с нарушениями, пришли к выводу в Роспотребнадзоре. Из-за того что они могут способствовать распространению инфекционных заболеваний, ведомство решило закрыть все три ресторана сети в столице
Фото: starlitediner / VK

После появления информации о случаях вирусного гепатита А среди сотрудников и посетителей ресторанов Starlite Diner в Москве специалисты столичного управления Роспотребнадзора решили проверить ​предприятия общественного питания этой сети.

В ходе расследования, как указали в ведомстве, выяснилось, что указанные рестораны работают с «многочисленными грубейшими нарушениями» санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим Роспотребнадзор решил закрыть все три ресторана Starlite Diner в Москве на 90 суток.

В частности, у порядка 80% персонала московских Starlite Diner, по данным Роспотребнадзора, нет прививок против гепатита А и дизентерии. Помимо этого, в столичных ресторанах сети «отсутствуют условия для обработки зелени, овощей, корнеплодов, а также приготовления салатов и закусок», рассказали в ведомстве, добавив, что, кроме этого, в нарушение требований в холодильниках Starlite Diner вместе хранятся мясо, рыба, фрукты, овощи, зелень и молочные продукты.

«Обработка сырья, приготовление холодных и горячих закусок, десертов производится в одном помещении без четкого зонирования на производственные цеха», — выяснили также ведомстве. Помимо этого, на производстве, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, нет бактерицидных ламп. Именно это, по информации ведомства, «приводит к нарушению технологии приготовления блюд и могло послужить причиной вспышечной заболеваемости гепатитом А». Также в московских ресторанах сети нарушается режим мытья и дезинфекции столовой посуды и дезинфекции вентиляционных систем, рассказали в Роспотребнадзоре.

Услуги в каждом из трех ресторанов сети, по информации представителей ведомства, оказывают разные юридические лица. Так, ООО «ПРИМА», ООО «Триумф» и ООО «Лидер» были выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, указывается в сообщении на сайте ведомства.

РБК направил запрос в сеть ресторанов Starlite Diner.

В октябре из-за многочисленных нарушений требований санитарных норм Роспотребнадзор закрыл 63 ресторана «Суши WOK».

Авторы: Евгения Маляренко, Екатерина Костина.
Теги: Роспотребнадзор , Рестораны
Главное
Кабмин обсудит передачу контроля за проектами на шельфе одному органу Экономика
Материалы по теме
В Солсбери начал работу закрытый после отравления Скрипалей ресторан Общество
«Факапы случаются»: почему провалились три российских ресторана Свое дело
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter