Московские рестораны Starlite Diner закрыли из-за гепатита

Московские Starlite Diner работают с нарушениями, пришли к выводу в Роспотребнадзоре. Из-за того что они могут способствовать распространению инфекционных заболеваний, ведомство решило закрыть все три ресторана сети в столице

Фото: starlitediner / VK

После появления информации о случаях вирусного гепатита А среди сотрудников и посетителей ресторанов Starlite Diner в Москве специалисты столичного управления Роспотребнадзора решили проверить ​предприятия общественного питания этой сети.

В ходе расследования, как указали в ведомстве, выяснилось, что указанные рестораны работают с «многочисленными грубейшими нарушениями» санитарно-эпидемиологических требований. В связи с этим Роспотребнадзор решил закрыть все три ресторана Starlite Diner в Москве на 90 суток.

В частности, у порядка 80% персонала московских Starlite Diner, по данным Роспотребнадзора, нет прививок против гепатита А и дизентерии. Помимо этого, в столичных ресторанах сети «отсутствуют условия для обработки зелени, овощей, корнеплодов, а также приготовления салатов и закусок», рассказали в ведомстве, добавив, что, кроме этого, в нарушение требований в холодильниках Starlite Diner вместе хранятся мясо, рыба, фрукты, овощи, зелень и молочные продукты.

«Обработка сырья, приготовление холодных и горячих закусок, десертов производится в одном помещении без четкого зонирования на производственные цеха», — выяснили также ведомстве. Помимо этого, на производстве, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, нет бактерицидных ламп. Именно это, по информации ведомства, «приводит к нарушению технологии приготовления блюд и могло послужить причиной вспышечной заболеваемости гепатитом А». Также в московских ресторанах сети нарушается режим мытья и дезинфекции столовой посуды и дезинфекции вентиляционных систем, рассказали в Роспотребнадзоре.

Услуги в каждом из трех ресторанов сети, по информации представителей ведомства, оказывают разные юридические лица. Так, ООО «ПРИМА», ООО «Триумф» и ООО «Лидер» были выданы предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, указывается в сообщении на сайте ведомства.

РБК направил запрос в сеть ресторанов Starlite Diner.

В октябре из-за многочисленных нарушений требований санитарных норм Роспотребнадзор закрыл 63 ресторана «Суши WOK».