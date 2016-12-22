Роспотребнадзор закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве

За многочисленные нарушения требований санитарных норм временно закрыты 63 ресторана сети. Всего у «Суши WOK» свыше 600 заведений в более чем ста городах, и более 350 из них работают по франшизе

Фото: Суши Wok / VK

Роспотребнадзор временно закрыл 63 точки сети ресторанов быстрого питания «Суши WOK» в Москве, сообщает ведомство.

«По решениям районных судов, деятельность 63 предприятий (сети) приостановлена на срок от 12 до 90 суток», — отмечается в сообщении.

Поводом для проведения проверок ресторанов сети стали зарегистрированные в июле случаи сальмонеллеза, связанные с употреблением суши и роллов, приготовленных «Суши WOK».

В ходе проверки, организованной ведомством в августе и сентябре, были выявлены ​многочисленные нарушения во всех предприятиях сети.

Среди нарушений — отсутствие маркировочных ярлыков на инвентаре и продуктах, сопроводительной документации, хранение продуктов с истекшим сроком годности, пересечение потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Из 243 образцов продукции, протестированной в московском Центре гигиены и эпидемиологии, 143 (58%) не отвечали требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям.

Кроме того, Роспотребнадзор выявил несоответствие санитарным нормам помещений, где располагаются кафе. В частности, в ряде заведений загрузка продукции и выгрузка отходов производились через общий с посетителями вход, в ресторанах отсутствовали зоны обработки сырых и готовых продуктов, также отсутствовала или неэффективно работала вентиляция. Есть претензии и к работе персонала: сотрудники работают без перчаток, без санитарной одежды и не снимают украшений, указало надзорное ведомство.

За эти и другие нарушения сеть оштрафовали на общую сумму свыше 1,5 млн руб. Кроме того, 496,5 кг продукции без маркировочных ярлыков и сопроводительной документации было снято с реализации и уничтожено.

Менеджер кол-центра не смог ответить на вопросы РБК, однако пообещал, что передаст обращение руководству.

Сеть «Суши WOK» открылась в 2011 году в Санкт-Петербурге. Сегодня она насчитывает свыше 600 заведений, следует из данных, опубликованных на сайте компании. При этом более 350 ресторанов сети работает по франшизе.