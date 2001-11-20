Падение А-300 в Нью-Йорке - несчастный случай

Ни переговоры пилотов разбившегося в Нью-Йорке аэробуса А-300, ни посторонние звуки, проанализированные экспертами Национального управления по безопасности транспорта, не указывают на то, что катастрофа произошла в результате теракта или саботажа. Как заявила глава управления Марион Блеки, на борту не было взрыва бомбы или иного взрыва. Все данные свидетельствуют о том, что произошел несчастный случай, подчеркнула она. По словам Блеки, «мы продолжаем утверждать, что катастрофа не имеет ничего общего с терроризмом».

Напомним, что 12 ноября аэробус А-300, вылетевший из Нью-Йорка рейсом 578, разбился через три минуты после взлета. В результате катастрофы погибли 265 человек.

Стоит отметить, что сегодня французская Служба гражданской авиации призвала провести инспекцию всех эксплуатируемых аэробусов А-300-600 и А-310. Служба обратилась с призывом ко всем авиационным компаниям мира, которые эксплуатируют 407 самолетов подобных типов провести визуальный осмотр хвостовой части самолетов в ближайшие две недели. Этот призыв совпал с приказом, изданным Федеральным авиационным агентством США провести обследование хвостовой части самолетов всех американских авиакомпаний.