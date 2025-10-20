 Перейти к основному контенту
Инфографика РБК⁠,
0

Как потолстел и постарел среднестатистический россиянин. Инфографика

Сюжет
Инфографика РБК
Средние зарплаты россиян, их возраст и вес выросли, а здоровье улучшилось. Как изменился портрет среднестатистического гражданина за последние несколько лет — в инфографике РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Рост зарплат

Номинальная заработная плата гражданина России за последние четыре года выросла на 55,6%, c 57,3 тыс. до 89 тыс. руб. Это рост более чем в четыре раза по сравнению со средней зарплатой 2010 года, когда среднестатистический россиянин получал 21 тыс. руб.

В декабре 2024 года номинальная зарплата достигла 128,7 тыс. руб. — это максимум за всю историю наблюдений Росстата с 1991 года. Согласно опубликованным данным за январь—июль 2025 года, максимальный показатель в текущем году был достигнут в июне, когда работающие граждане в среднем получили 103,2 тыс. руб. В июле сумма вновь опустилась — до 99,3 тыс. руб.

В браке, 41 год: как выглядит среднестатистический россиянин
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Улучшение состояние здоровья

В 2024 году почти 53% россиян оценили состояние своего здоровья как «хорошее» или «очень хорошее», а «плохим» или «очень плохим» его назвали лишь около 7%. Оставшиеся 40% оценили свое здоровье как удовлетворительное.

Россиян с «очень хорошим» здоровьем больше всего в возрастной группе от 15 до 19 лет (28,2%), с «хорошим» — от 30 до 34 (73,1%). Чаще всего свое здоровье оценивают как «удовлетворительное» люди от 65 до 69 лет (70,9%), как «плохое» и «очень плохое» — старше 80 лет (38,8 и 5,7% соответственно).

Отвечая на вопрос, как состояние здоровья изменилось относительно прошлогоднего, 72,8% респондентов сказали, что чувствуют себя «почти так же». Это максимальное значение за пять лет: больше отвечали только в 2019 году — 73,1%. Минимум за последние годы был достигнут в 2022 году — 70,7%.

Насколько вы среднестатистический россиянин. Тест
Общество

Увеличение среднего возраста и веса

Средний возраст населения в 2024 году составил 41 год. Показатель рос последние годы — в 2012 году он находился на уровне 39,2 лет, в 2021 году — 40,3 года. В 2022 году он упал до 39,9, но в 2023 году превысил значение 2021 года и достиг почти 40,7. В среднем женщины почти на пять лет старше мужчин.

Вес среднестатистического россиянина в 2024 году составил 70,3 кг, что на 200 г меньше значения 2023 года и на 3,2 кг больше показателя 2019 года. В среднем вес мужчин на 7 кг превышает вес женщин, жители сел на 1,6 кг тяжелее жителей городов. Самыми «тяжелыми» среди мужчин оказались опрошенные в возрасте от 45 до 54 лет, они весят в среднем 87 кг, среди женщин — от 60 до 64 лет, их вес составляет 78,5 кг.

Анастасия Сирина Анастасия Сирина
Иван Ткачёв
Росстат Россия статистика россиянин россияне зарплата
