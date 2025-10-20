 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Насколько ты среднестатистический россиянин. Тест

Росстат составил портрет «среднестатистического россиянина» по социально-экономическим показателям (за 2024 год). Судя по нему, это невысокая замужняя женщина средних лет. Проверьте, насколько вы «среднестатистический россиянин»

Насколько ты среднестатистический россиянин

1 / 13

Ты мужчина или женщина?

Мужчина

В России: 46% мужчин, 54% женщин — Росстат

Женщина

В России: 46% мужчин, 54% женщин — Росстат

2 / 13

Где ты живёшь?

В городе

75% населения живут в городах

В селе

75% населения живут в городах

3 / 13

Кто ты по национальности?

Русский

80,8% населения — русские

Не русский

80,8% населения — русские

4 / 13

Сколько тебе лет?

До 30

Средний возраст — 41 год, у мужчин – 38, у женщин – 43

31-40

Средний возраст — 41 год, мужчин – 38, женщин – 43

41-50

Средний возраст — 41 год, мужчин – 38, женщин – 43

51+

Средний возраст — 41 год, мужчин – 38, женщин – 43

5 / 13

Ты состоишь в браке?

Да, официально.

63% мужчин и 54% женщин в России – в браке.

Да, в гражданском.

63% мужчин и 54% женщин в России – в браке.

Нет, не состою

63% мужчин и 54% женщин в России – в браке.

6 / 13

Где живёшь?

В отдельной квартире

42% живут в двухкомнатных квартирах.

В частном доме

42% живут в двухкомнатных квартирах.

В общежитии или съемном жилье

42% живут в двухкомнатных квартирах.

7 / 13

Есть ли у тебя автомобиль?

Да

У 49,3% российских семей есть легковые автомобили.

Нет

У 49,3% российских семей есть легковые автомобили.

8 / 13

Где ты работаешь?

В торговле

Среднестатистический житель России – женщина с высшим образованием, работающая в торговле, с зарплатой ≈ 84 199 ₽.

На производстве

Среднестатистический житель России – женщина с высшим образованием, работающая в торговле, с зарплатой ≈ 84 199 ₽

В офисе

Среднестатистический житель России – женщина с высшим образованием, работающая в торговле, с зарплатой ≈ 84 199 ₽.

В сельском хозяйстве

Среднестатистический житель России – женщина с высшим образованием, работающая в торговле, с зарплатой ≈ 84 199 ₽

9 / 13

Сколько ты зарабатываешь в месяц (до налогов)?

До 60 000 ₽

Средняя зарплата – 89 069 рубля, по сравнению с 2023-м она выросла на 19%.

60 000 - 100 000 ₽

Средняя зарплата – 89 069 рубля, по сравнению с 2023-м она выросла на 19%.

Более 100 000 ₽

Средняя зарплата – 89 069 рубля, по сравнению с 2023-м она выросла на 19%.

10 / 13

Как часто ты пользуешься интернетом?

Никогда

В общем среди россиян 88,9% пользуются интернетом, 76,4% мужчин и 74,7% женщин – ежедневно.

Раз в несколько дней

В общем среди россиян 88,9% пользуются интернетом, 76,4% мужчин и 74,7% женщин – ежедневно.

Ежедневно

В общем среди россиян 88,9% пользуются интернетом, 76,4% мужчин и 74,7% женщин – ежедневно.

11 / 13

Как ты обычно отдыхаешь?

Смотрю ТВ и фильмы

В качестве досуга 77,9% россиян выбирают ТВ и фильмы, 70,6% – общение с друзьями, 50,2% – использование гаджетов, 34% – чтение, 24,5% – хобби.

Общение с друзьями

В качестве досуга 77,9% россиян выбирают ТВ и фильмы, 70,6% – общение с друзьями, 50,2% – использование гаджетов, 34% – чтение, 24,5% – хобби.

Хобби

В качестве досуга 77,9% россиян выбирают ТВ и фильмы, 70,6% – общение с друзьями, 50,2% – использование гаджетов, 34% – чтение, 24,5% – хобби.

Использование гаджетов

В качестве досуга 77,9% россиян выбирают ТВ и фильмы, 70,6% – общение с друзьями, 50,2% – использование гаджетов, 34% – чтение, 24,5% – хобби.

Чтение

В качестве досуга 77,9% россиян выбирают ТВ и фильмы, 70,6% – общение с друзьями, 50,2% – использование гаджетов, 34% – чтение, 24,5% – хобби.

12 / 13

Как оцениваешь своё здоровье?

Отлично

86,6% россиян 35–39 лет считают своё здоровье отличным, около половины всех опрошенных характеризуют его как хорошее или очень хорошее.

Скорее хорошо

86,6% россиян 35–39 лет считают своё здоровье отличным, около половины всех опрошенных характеризуют его как хорошее или очень хорошее.

Нормально

86,6% россиян 35–39 лет считают своё здоровье отличным, около половины всех опрошенных характеризуют его как хорошее или очень хорошее.

Есть проблемы

86,6% россиян 35–39 лет считают своё здоровье отличным, около половины всех опрошенных характеризуют его как хорошее или очень хорошее.

13 / 13

Чувствуешь ли, что в материальном плане тебе сейчас живется лучше, чем в 2023?

Да, доходы выросли

Реальные доходы россиян выросли на 8,4% к 2023 г.

Ничего не изменилось

Реальные доходы россиян выросли на 8,4% к 2023 г.

Доходы уменьшились

Реальные доходы россиян выросли на 8,4% к 2023 г.

0–4: Ты — нестандартный человек - относительно данных статистики.

5–9 совпадений: Ты — условно типичный россиянин. Росстат бы одобрил.

10–13 совпадений: Ты и есть человек 2024 года!

Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

