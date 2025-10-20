Насколько ты среднестатистический россиянин. Тест
Насколько ты среднестатистический россиянин
Ты мужчина или женщина?
В России: 46% мужчин, 54% женщин — Росстат
Где ты живёшь?
75% населения живут в городах
Кто ты по национальности?
80,8% населения — русские
Сколько тебе лет?
Средний возраст — 41 год, у мужчин – 38, у женщин – 43
Ты состоишь в браке?
63% мужчин и 54% женщин в России – в браке.
Где живёшь?
42% живут в двухкомнатных квартирах.
Есть ли у тебя автомобиль?
У 49,3% российских семей есть легковые автомобили.
Где ты работаешь?
Среднестатистический житель России – женщина с высшим образованием, работающая в торговле, с зарплатой ≈ 84 199 ₽.
Сколько ты зарабатываешь в месяц (до налогов)?
Средняя зарплата – 89 069 рубля, по сравнению с 2023-м она выросла на 19%.
Как часто ты пользуешься интернетом?
В общем среди россиян 88,9% пользуются интернетом, 76,4% мужчин и 74,7% женщин – ежедневно.
Как ты обычно отдыхаешь?
В качестве досуга 77,9% россиян выбирают ТВ и фильмы, 70,6% – общение с друзьями, 50,2% – использование гаджетов, 34% – чтение, 24,5% – хобби.
Как оцениваешь своё здоровье?
86,6% россиян 35–39 лет считают своё здоровье отличным, около половины всех опрошенных характеризуют его как хорошее или очень хорошее.
Чувствуешь ли, что в материальном плане тебе сейчас живется лучше, чем в 2023?
Реальные доходы россиян выросли на 8,4% к 2023 г.
0–4: Ты — нестандартный человек - относительно данных статистики.
5–9 совпадений: Ты — условно типичный россиянин. Росстат бы одобрил.
10–13 совпадений: Ты и есть человек 2024 года!
