Задержан экс-зампред правительства Ульяновской области

Бывший зампредседателя правительства Ульяновской области Владимир Пушкарев задержан. Ранее в отношении экс-зампреда возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий

Задержан бывший заместитель председателя правительства Ульяновской области. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на региональное УФСБ. Агентство, ссылаясь на правоохранительные органы, уточняет, что речь идет о Владимире Пушкареве, который курировал сферы ЖКХ, строительства и экологии в регионе с июля 2024 года.

Информацию о том, что речь идет о Пушкареве, сообщает также источник «Коммерсантъ-Волга». Пушкарев покинул пост в сентябре 2025 года.

Региональное управление СК России заявило о том, что в отношении бывшего зампреда правительства возбудили уголовное дело. Его имя в ведомстве не назвали.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области на основании оперативно-разыскных материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант в 2024-2025 годах воспользовался служебным положением и «обеспечил победу аффилированной ему коммерческой организации в аукционе» по реконструкции очистных сооружений в Ульяновской области. Также он «давал незаконные указания об увеличении суммы аванса лоббируемой фирме» и изменял другие условия контракта в пользу подрядчика.

По уголовному делу проводятся следственные действия в трех субъектах России.

