Общество⁠,
0

В Киеве взорвался автомобиль

Легковой автомобиль взорвался в Киеве утром 20 октября. По данным OBOZ.UA, происшествие произошло в Голосеевском районе, на месте работают правоохранители
Фото: Роман Рвачев / Shutterstock
Фото: Роман Рвачев / Shutterstock

В Киеве утром взорвался легковой автомобиль, сообщают издания OBOZ.UA и «Страна». По данным OBOZ.UA, взрыв произошел утром 20 октября в Голосеевском районе города.

«Утром в Голосеевском районе, по предварительной информации, произошел взрыв в легковом автомобиле. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители», — сказал собеседник портала.

По его словам, информации о пострадавших нет.

Издание не уточнило, кому принадлежал взорванный автомобиль и что стало причиной взрыва.

Телеграм-канал «Реальный Киев» также сообщал о сильном взрыве в 6:11 утра, отмечая, что воздушной тревоги в момент взрыва не было, а причины происшествия неизвестны. Спустя несколько минут он опубликовал фотографию взорванного автомобиля. На ней видно, что у машины разбито лобовое стекло и повреждена передняя часть, а рядом лежат осколки.

В середине августа из-за детонации неизвестного устройства в Подольском районе Киева взорвалась машина. Она была «окрашена под военный», уточняли тогда в сообщении городской военной администрации. Автомобиль стоял на парковке возле жилого дома, взрыв произошел, когда к ней подошел владелец. Он получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Украина Киев легковой автомобиль взрыв
