Общество⁠,
На западе Австралии возле шахты упал фрагмент космического мусора

Неизвестный горящий объект — предположительно, кусок космического мусора — упал неподалеку от железорудной шахты в районе Пилбара на западе Австралии. Местные власти начали проверку, передает телеканал 9News.

Горящий объект в субботу на подъездной дороге обнаружили работники шахты и вызвали экстренные службы. Объект взят под охрану, угрозы общественной безопасности в настоящее время нет.

Предварительная экспертиза показала, что упавший фрагмент изготовлен из углеродного волокна и не является частью самолета. Инженеры Австралийского космического агентства проведут дополнительную техническую оценку.

Австралия предложила Британии доступ к своим запасам полезных ископаемых
Политика
Энтони Альбанезе

«Вероятно, это <...> сосуд высокого давления с композитной оболочкой или ракетный бак, являющийся компонентом аэрокосмической техники», — сообщил представитель полиции.

В начале года на деревню в Кении упал космический мусор диаметром более 2,4 м и весом 498 кг. Эксперты предположили, что объект является разделительным элементом ракеты-носителя.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Австралия космос шахта космический мусор
