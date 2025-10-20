На западе Австралии возле шахты упал фрагмент космического мусора

Фото: Полиция Западной Австралии Фото: Полиция Западной Австралии Фото: Полиция Западной Австралии

Неизвестный горящий объект — предположительно, кусок космического мусора — упал неподалеку от железорудной шахты в районе Пилбара на западе Австралии. Местные власти начали проверку, передает телеканал 9News.

Горящий объект в субботу на подъездной дороге обнаружили работники шахты и вызвали экстренные службы. Объект взят под охрану, угрозы общественной безопасности в настоящее время нет.

Предварительная экспертиза показала, что упавший фрагмент изготовлен из углеродного волокна и не является частью самолета. Инженеры Австралийского космического агентства проведут дополнительную техническую оценку.

«Вероятно, это <...> сосуд высокого давления с композитной оболочкой или ракетный бак, являющийся компонентом аэрокосмической техники», — сообщил представитель полиции.

В начале года на деревню в Кении упал космический мусор диаметром более 2,4 м и весом 498 кг. Эксперты предположили, что объект является разделительным элементом ракеты-носителя.