 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Австралия предложила Британии доступ к своим запасам полезных ископаемых

Австралия предложила союзникам доли в своем стратегическом резерве критически важных минералов, таких как литий, в обмен на инвестиции. Стратегия направлена на снижение зависимости Запада от КНР в поставках металлов, пишет Reuters
Энтони Альбанезе
Энтони Альбанезе (Фото: Lukas Coch / EPA / ТАСС)

Австралия готова предложить союзникам, включая Великобританию, доли в собственном стратегическом резерве критически важных минералов на фоне ограничений на экспорт Китая, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о таких ресурсах, как литий, используемый для аккумуляторов, а также других металлах, важных для энергетики, обороны. Предложение предусматривает, что акции стратегического резерва Австралии будут предоставлены в обмен на денежные инвестиции и гарантию на определенную сумму.

Держатель будет иметь право на определенный процент критически важных металлов в резерве. «В Австралии есть все, что пользуется спросом, практически вся периодическая таблица. И независимо от того, идет ли речь о литии, кобальте, меди или ванадии, у нас есть огромные ресурсы», — сказал премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Пакистан предложил России инвестировать в добычу полезных ископаемых
Политика
Сергей Цивилев

Обсуждения Австралия также ведет с США и Францией, а запуск проекта ожидается во второй половине 2026 года.

Этот шаг стал реакцией на контроль Китая над цепочками поставок редкоземельных элементов: Пекин накладывает ограничения на экспорт критически значимых металлов, что уже вызвало перебои у западных автопроизводителей и оборонной промышленности.

На этом фоне Австралия намерена закрепить за собой статус ключевого игрока на мировых рынках полезных ископаемых. Альбанезе отметил, что стратегия Австралии позволит «остановить манипуляции» на рынке, особенно со стороны «государственных компаний».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Австралия полезные ископаемые Китай
Материалы по теме
Пакистан предложил России инвестировать в добычу полезных ископаемых
Политика
Где используются ископаемые, доступ к которым Украина дала США. Карточки
Политика
Зеленский ратифицировал соглашение Украины с США о полезных ископаемых
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Систему оповещения проверят в Подмосковье Общество, 05:00
В Госдуме предложили ввести федеральную выплату ко Дню пожилого человека Политика, 04:58
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В Эстонии начнут эвакуировать и продавать брошенные у границы автомобили Политика, 04:50
Хуситы заявили об ударе ракетой по голландскому судну в Аденском заливе Политика, 04:25
В Белоруссии граждан из «списка тунеядцев» обязали целиком платить за ЖКХ Экономика, 04:00
Президент Финляндии заявил об ужесточении позиции Трампа по Украине Политика, 03:59
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
FT узнала об обысках в офисах французской Sanofi по антимонопольному делу Бизнес, 03:51
Австралия предложила Британии доступ к своим запасам полезных ископаемых Политика, 03:41
В США появился новый визовый сбор с туристов «за добросовестность» Политика, 03:30
Американка выиграла джекпот в $300 тыс. благодаря ошибке кассира Общество, 03:17
Сенат США не смог принять ни один закон о финансировании правительства Политика, 03:06
В России зарплаты госслужащих и дипломатов выросли на 7,6% Общество, 03:01
Дуров предложил искать свое решение в загадке о двух стульях Общество, 02:49