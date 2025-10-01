Австралия предложила Британии доступ к своим запасам полезных ископаемых

Австралия предложила союзникам доли в своем стратегическом резерве критически важных минералов, таких как литий, в обмен на инвестиции. Стратегия направлена на снижение зависимости Запада от КНР в поставках металлов, пишет Reuters

Энтони Альбанезе (Фото: Lukas Coch / EPA / ТАСС)

Австралия готова предложить союзникам, включая Великобританию, доли в собственном стратегическом резерве критически важных минералов на фоне ограничений на экспорт Китая, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о таких ресурсах, как литий, используемый для аккумуляторов, а также других металлах, важных для энергетики, обороны. Предложение предусматривает, что акции стратегического резерва Австралии будут предоставлены в обмен на денежные инвестиции и гарантию на определенную сумму.

Держатель будет иметь право на определенный процент критически важных металлов в резерве. «В Австралии есть все, что пользуется спросом, практически вся периодическая таблица. И независимо от того, идет ли речь о литии, кобальте, меди или ванадии, у нас есть огромные ресурсы», — сказал премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

Обсуждения Австралия также ведет с США и Францией, а запуск проекта ожидается во второй половине 2026 года.

Этот шаг стал реакцией на контроль Китая над цепочками поставок редкоземельных элементов: Пекин накладывает ограничения на экспорт критически значимых металлов, что уже вызвало перебои у западных автопроизводителей и оборонной промышленности.

На этом фоне Австралия намерена закрепить за собой статус ключевого игрока на мировых рынках полезных ископаемых. Альбанезе отметил, что стратегия Австралии позволит «остановить манипуляции» на рынке, особенно со стороны «государственных компаний».