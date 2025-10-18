Комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли

Комета C/2025 A6 Lemmon (Фото: Михаил Маслов / Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ)

Комета «C/2025 A6 Lemmon» пройдет на минимальном расстоянии от Земли 21 октября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Расстояние составит 89 млн км. Комету можно будет наблюдать до конца октября — первых чисел ноября, однако тело наверняка не будет заметно невооруженным глазом. Чтобы его увидеть, придется воспользоваться специальным оборудованием.

«[Комета] может быть найдена с помощью относительно недорогих фотоаппаратов с хорошей светосилой, а также в простые домашние телескопы. Во всех случаях потребуется хорошая стабилизация оптического устройства с помощью штатива (монтировки)», — говорится в сообщении.

В ноябре — декабре 2025 года также можно будет увидеть комету 3I/ATLAS. 19 октября она окажется на расстоянии 270 млн км от Земли, комета не будет представлять угрозы для планеты.

Космическое тело было впервые включено в список околоземных тел 1 июля 2025 года, и по мере приближению к Солнцу у него начал расти хвост.

Фото: International Gemini Observatory / NOIRLab /NSF / AURA / Shadow the Scientist / J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory / NSF NOIRLab) / T.A. Rector (University of Alaska Anchorage / NSF NOIRLab) / M. Zamani (NSF NOIRLab) Фото: International Gemini Observatory / NOIRLab /NSF / AURA / Shadow the Scientist / J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory / NSF NOIRLab) / T.A. Rector (University of Alaska Anchorage / NSF NOIRLab) / M. Zamani (NSF NOIRLab)