Комета Lemmon пройдет на минимальном расстоянии от Земли
Комета «C/2025 A6 Lemmon» пройдет на минимальном расстоянии от Земли 21 октября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Расстояние составит 89 млн км. Комету можно будет наблюдать до конца октября — первых чисел ноября, однако тело наверняка не будет заметно невооруженным глазом. Чтобы его увидеть, придется воспользоваться специальным оборудованием.
«[Комета] может быть найдена с помощью относительно недорогих фотоаппаратов с хорошей светосилой, а также в простые домашние телескопы. Во всех случаях потребуется хорошая стабилизация оптического устройства с помощью штатива (монтировки)», — говорится в сообщении.
В ноябре — декабре 2025 года также можно будет увидеть комету 3I/ATLAS. 19 октября она окажется на расстоянии 270 млн км от Земли, комета не будет представлять угрозы для планеты.
Космическое тело было впервые включено в список околоземных тел 1 июля 2025 года, и по мере приближению к Солнцу у него начал расти хвост.
