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Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Аэропорт Новой Зеландии ввел трехминутный лимит на время прощальных объятий
Генеральный директор аэропорта объяснил нововведения тем, что для выброса «гормона любви» достаточно и 20-секундного объятия, а если хочется прощаться дольше, то для этого есть зона парковки

Аэропорт Данидин в Новой Зеландии запретил пассажирам и провожающим обниматься дольше трех минут. На соответствующее объявление обратили внимание журналисты CNN.

«Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — говорится на объявлениях, размещенных в аэропорту.

Как отмечает телеканал, в короткое время это объявление стало вирусным в соцсетях и вызвало много споров. Некоторые пользователи назвали такую политику «бесчеловечной».

Генеральный директор аэропорта Данидин Даниэль Де Боно в ответ привел данные исследования, согласно которому 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить выброс «гормона любви». Он подчеркнул, что на парковке аэропорта Данидин, где «наша команда видела интересные вещи, происходящие… на протяжении многих лет», разрешено 15-минутное бесплатное посещение.

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Фото:Jacek Sopotnicki / imagebroker.com / Global Look Press

Объятия с детства вызывают у человека чувство защищенности, считает кандидат психологических наук Татьяна Яничева. Они подкрепляют доверие к окружающему миру, другим людям и самому себе, отмечала эксперт в разговоре с РБК.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Новая Зеландия ограничения аэропорты пассажиры прощание
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