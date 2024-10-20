Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Генеральный директор аэропорта объяснил нововведения тем, что для выброса «гормона любви» достаточно и 20-секундного объятия, а если хочется прощаться дольше, то для этого есть зона парковки

Аэропорт Данидин в Новой Зеландии запретил пассажирам и провожающим обниматься дольше трех минут. На соответствующее объявление обратили внимание журналисты CNN.

«Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — говорится на объявлениях, размещенных в аэропорту.

Как отмечает телеканал, в короткое время это объявление стало вирусным в соцсетях и вызвало много споров. Некоторые пользователи назвали такую политику «бесчеловечной».

Генеральный директор аэропорта Данидин Даниэль Де Боно в ответ привел данные исследования, согласно которому 20-секундного объятия достаточно, чтобы получить выброс «гормона любви». Он подчеркнул, что на парковке аэропорта Данидин, где «наша команда видела интересные вещи, происходящие… на протяжении многих лет», разрешено 15-минутное бесплатное посещение.

Объятия с детства вызывают у человека чувство защищенности, считает кандидат психологических наук Татьяна Яничева. Они подкрепляют доверие к окружающему миру, другим людям и самому себе, отмечала эксперт в разговоре с РБК.