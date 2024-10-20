В Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар»

В акватории Атлантического океана сформировался новый ураган, ему дали название «Оскар», сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

По информации центра, сейчас ураган находится примерно в 265 км к востоку от Багамских островов и примерно в 470 милях к востоку от города Камагуэй на Кубе. Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана составляет 129 км/ч.

NHC отмечает, что ураган обрушится на острова Теркс и Кайкос (являются британской заморской территорией) и вызовет там «опасную штормовую волну». Кроме того, изменения погоды в связи с ураганом ожидаются на юго-востоке Багам и востоке Кубы, где возможны наводнения.

Правительство Кубы выпустило предупреждение об урагане.

В конце сентября на юго-восток США обрушился ураган «Хелен», он стал вторым по разрушительности ураганом в стране за последние 50 лет. Ему присвоили четвертую из пяти возможных категорий: скорость ветра достигала 70 м/с. По последним данным, число жертв «Хелен» составило 270 человек. Ущерб, нанесенный ураганом, оценивают в $145-160 млрд.

Спустя примерно две недели после «Хелен» на Соединенные Штаты обрушился ураган «Милтон», который достигал пятой категории. Урагану предрекали стать одним из самых разрушительных в истории, а американский президент Джо Байден называл его «штормом века».

Однако позднее «Милтон» ослаб до первой категории. В результате действий стихии погибли не менее 24 человек, ожидаемый ущерб — до $34 млрд.