Суд арестовал обвиняемого в двойном убийстве пасынка Стаса Намина
Суд арестовал пасынка музыканта Стаса Намина Романа Новикова, который обвиняется в двойном убийстве — бабушки Парасковьи Ткаченко и сына артиста Артема Микояна.
«По ходатайству следователя судом 39-летнему москвичу, обвиняемому в совершении двойного убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18.12.2023», — сообщило следственное управление СК по Московской области.
Сына и тещу Намина нашли убитыми 19 октября в деревне Крюково городского округа Истра в Подмосковье. Источники РБК сообщили, что подозреваемый в убийстве сам вызвал полицию. 39-летний Новиков сознался в содеянном.
Позднее он также рассказал о преступлении. По словам Новикова, у него и бабушки произошла «небольшая ссора-перепалка», после которой он нанес ей несколько ударов ножом. В следующем отрывке уже около дома Новиков говорит, что «был шокирован» и хотел рассказать брату, что сделал, однако в итоге выхватил нож и нанес удар.
Роман — сын от первого брака бывшей жены Намина, Галины Ткаченко (Новиковой), с которой музыкант разведен уже более 15 лет. В Центре Стаса Намина заявили, что Новиков «самовольно изменил отчество на Анастасович». При этом он никогда не был усыновленным.
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