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«Коммерсантъ» узнал о деле против бывшего топ-менеджера АФК «Система»

«Ъ»: против бывшего топ-менеджера АФК «Система» завели дело о мошенничестве
Бывший топ-менеджер, по версии следствия, является бенефициаром архангельского мусорного оператора. Компания по сфальсифицированным данным получила из бюджета почти 400 млн руб. — средства были похищены фигурантами дела
Архангельск
Архангельск (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В московском аэропорту сотрудники ФСБ задержали экс-руководителя девелоперского подразделения АФК «Система» — компании «Лидер-Инвест» (сейчас ГК «Эталон») Олега Мамаева, ему предъявили обвинение в мошенничестве и даче взятки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Мамаев был главой «Лидер-Инвеста» в 2017–2019 годах.

Задержание прошло 18 октября, Мамаев собирался улететь в Дубай на отдых. Из Москвы его самолетом доставили в Архангельск, где предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и даче взятки (ст. 291 УК). 19 октября суд арестовал его на два месяца.

По версии следствия, Мамаев был бенефициаром и фактическим руководителем ООО «Экоинтегратор» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Архангельской области с 2019 года). Компания получала от местных властей субсидии. При этом она предоставляла им сфальсифицированные данные по объему переработанных ТКО, она завысила их более чем на 300 тыс. куб. м. За это были получены 391 млн бюджетных средств, которые оказались похищены. В деле идет речь о периоде с конца декабря 2020-го по конец апреля 2023-го.

Помимо Мамаева фигурантами являются гендиректор «Экоинтегратора» Валерий Шушков, бизнесмен Илья Лещенко и замминистра природных ресурсов Архангельской области Кирилл Шаповалов. Они арестованы. По данным «Ъ», показания против Мамаева дал Лещенко. Его Мамаев привлек для дачи взятки Шаповалову в размере 585 тыс. руб., чтобы хищение не было раскрыто.

Адвокат Мамаева Александр Забейда заявил, что Мамаев не имеет отношение к «Экоинтегратору», все, что связывает его с компанией, — первоначальные инвестиции в сумме «чуть больше 100 млн руб.».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Архангельская область мошенничество
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