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Мурашко предложил новый механизм выдачи справок для занятий физкультурой

Глава Минздрава предложил новый механизм выдачи справок для занятий физкультурой
Мурашко предложил выдавать справки для занятий спортом без посещения врача тем, кто регулярно проходит диспансеризацию или профосмотры
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта
Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта (Фото: официальный сайт президента России / Алексей Никольский / РИА «Новости»)

В России может появиться возможность получать справки для занятий физкультурой и спортом онлайн в случае, если получающий ее регулярно проходит диспансеризацию и профосмотры. С таким предложением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе сообщил в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В протокол можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты реализовали бы этот формат, и это было бы уже доступно населению как услуга — чтобы заниматься спортом, а не ходить со справками и бумажками», — сказал Мурашко.

Заседание Совета прошло в Перми, в нем принял участие президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что за последние четыре года в России на 13% выросло число граждан, занимающихся спортом систематически (до 53% — это примерно 70 млн человек). Он добавил, что к следующему году стоит задача увеличить показатель до 55%, а к 2030-му — до 70%.

Путин отметил, что для достижения этих целей следует «обеспечить дальнейшее динамичное развитие спортивной инфраструктуры» повсеместно в стране, а также нарастить выпуск отечественных спортивных товаров и оборудования.

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Михаил Мурашко физкультура медицинские справки
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