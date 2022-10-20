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На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы между поездами

На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения из-за проверки инфраструктуры
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

На северном участке Замоскворецкой (зеленой) линии московского метро временно увеличены интервалы движения поездов, сообщает дептранс. Причина — проверка инфраструктуры.

Позднее дептранс сообщил, что движение вводится в график.

В четверг РБК узнал о планах закрыть с 12 ноября примерно на полгода пять станций на юге Замоскворецкой линии. Власти будут проводить ремонт на участке между станциями «Кантемировская» и «Царицыно».

Источник РБК уточнил, что сроки закрытия участка станут окончательно понятны после разработки проекта ремонта. Сейчас транспортный комплекс Москвы занимается созданием и организацией альтернативных маршрутов другими видами транспорта.

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