На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы между поездами

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

На северном участке Замоскворецкой (зеленой) линии московского метро временно увеличены интервалы движения поездов, сообщает дептранс. Причина — проверка инфраструктуры.

Позднее дептранс сообщил, что движение вводится в график.

В четверг РБК узнал о планах закрыть с 12 ноября примерно на полгода пять станций на юге Замоскворецкой линии. Власти будут проводить ремонт на участке между станциями «Кантемировская» и «Царицыно».

Источник РБК уточнил, что сроки закрытия участка станут окончательно понятны после разработки проекта ремонта. Сейчас транспортный комплекс Москвы занимается созданием и организацией альтернативных маршрутов другими видами транспорта.